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«С днем рождения, папа»: Курникова с детьми оригинально поздравили Иглесиаса

Знаменитая спортсменка опубликовала трогательный семейный снимок в честь 47-летия музыканта.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Фото: East News

В честь дня рождения исполнителя Энрике Иглесиаса Анна Курникова решила сделать оригинальный подарок. Спортсменка опубликовала в своем микроблоге семейную фотографию, сопроводив снимок трогательным поздравлением.

Поклонники отметили, как сильно подросли дети знаменитостей. По их мнению, малыши очень похожи на свою маму, они такие же невероятно обаятельные и милые.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с подросшими детьми

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с подросшими детьми

Фото: соцсети

Бывшая теннисистка и музыкант предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Так, например, они держали в тайне рождение наследников. О том, что у пары появится третий ребенок, проговорился брат Энрике, сами влюбленные молчали до последнего. Сейчас звездные родители воспитывают троих ребят — 4-летних двойняшек Николаса и Люси, а также 2-летнюю Машу. Однако несмотря на наличие детей, пара так и не узаконила официально свои отношения. В одном из интервью певец признавался, что штамп для него ничего не значит и не станет гарантом, если вдруг кто-то решит уйти. Гораздо важнее для него уважать и доверять друг другу.

Фото: East News

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