«С днем рождения, папа»: Курникова с детьми оригинально поздравили Иглесиаса

Бывшая теннисистка и музыкант предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Так, например, они держали в тайне рождение наследников. О том, что у пары появится третий ребенок, проговорился брат Энрике, сами влюбленные молчали до последнего. Сейчас звездные родители воспитывают троих ребят — 4-летних двойняшек Николаса и Люси, а также 2-летнюю Машу. Однако несмотря на наличие детей, пара так и не узаконила официально свои отношения. В одном из интервью певец признавался, что штамп для него ничего не значит и не станет гарантом, если вдруг кто-то решит уйти. Гораздо важнее для него уважать и доверять друг другу.