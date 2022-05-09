«С днем рождения, папа»: Курникова с детьми оригинально поздравили Иглесиаса
Фото: East News
В честь дня рождения исполнителя Энрике Иглесиаса Анна Курникова решила сделать оригинальный подарок. Спортсменка опубликовала в своем микроблоге семейную фотографию, сопроводив снимок трогательным поздравлением.
Поклонники отметили, как сильно подросли дети знаменитостей. По их мнению, малыши очень похожи на свою маму, они такие же невероятно обаятельные и милые.
Фото: соцсети
Бывшая теннисистка и музыкант предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Так, например, они держали в тайне рождение наследников. О том, что у пары появится третий ребенок, проговорился брат Энрике, сами влюбленные молчали до последнего. Сейчас звездные родители воспитывают троих ребят — 4-летних двойняшек Николаса и Люси, а также 2-летнюю Машу. Однако несмотря на наличие детей, пара так и не узаконила официально свои отношения. В одном из интервью певец признавался, что штамп для него ничего не значит и не станет гарантом, если вдруг кто-то решит уйти. Гораздо важнее для него уважать и доверять друг другу.
Фото: East News