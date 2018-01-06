Саше Плющенко, известному также как Гном Гномыч, сегодня исполняется пять лет.

Ровно пять лет назад известный продюсер Яна Рудковская подарила своему супругу — олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко — сына Александра. Сегодня мальчик, чье имя известно уже не только в России, но и за рубежом, принимает поздравления с первым юбилеем. Знаменитые родители воспользовались социальными сетями, чтобы поздравить любимого сына. «C днём рождения,сынуля!С днём рождения,маленький чемпион!Будь счастлив и пусть все твои мечты сбываются! Happy birthday», — подписал снимок с ребенком Евгений Плющенко.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Янв 6, 2018 at 1:07 PST

«С Днём Рождения , Сашенька @gnomgnomych ! Пусть все твои мечты сбываются ! Ты -большой труженик, мы годимся твоими маленькими успехами и победами ! Happy birthday my @gnomgnomych 🎉🎉🎉🎈🎂 Сегодня будет много сюрпризов и подарков для тебя на шоу #щелкунчикплющенко ) Ты 19 шоу откатался как настоящий спортсмен , как настоящий мужчина», — трогательно написала Яна Рудковская.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 6, 2018 at 12:16 PST

Крестный Гнома Гномыча, популярный певец и подопечный Яны Рудковской Дима Билан, также опубликовал совместный снимок с именинником: «Дорогой мой крестник, Александр @gnomgnomych! С днём рождения!!! Ты очень интересующийся окружающим миром малыш, целеустремленный и уже узнавший успех!!! А как может быть иначе, когда родственники и круг друзей - ну все такие)) Не теряй, а только преумножай качества победителя - они всегда по жизни пригодятся!!! Пусть все-все, о чем ты уже сейчас мечтаешь, сбывается и становится реальностью!!! И конечно будь здоров, чтобы все, что вдруг будет казаться Невозможным!!! воплотить в жизнь, и если что, знай - я тут недалеко!) ❄»

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Янв 6, 2018 at 4:01 PST