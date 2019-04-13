«С днем рождения, Королева Льда!»: звезды поздравляют Татьяну Навку

Сегодня, 13 апреля, свой день рождения отмечает легендарная спортсменка, прославленная фигуристка Татьяна Навка. Многочисленные друзья поздравили именинницу в социальных сетях.

«Да простят меня мужчины, но все же женская дружба самая крепкая 😝💪 Сегодня у моей дорогой подруги Тани @tatiana_navka день рождения, а она проведет свой день в подготовке к моему вечернему концерту и поддержит меня на сцене ☀️ Спасибо тебе, моя дорогая, за то, что на тебя всегда можно положиться, за то, что мы всегда на одной волне, за то, что если смех и правда продлевает жизнь, мы с тобой за время наших встреч насмеяли себе лет сто точно 😁 Желаю тебе сил на осуществление всех твоих грандиозных планов, погоды в доме, верных проверенных людей рядом, счастья ежедневно и ежечасно! Восхищаюсь, уважаю, люблю! С днем рождения, родная», — написала Жасмин.