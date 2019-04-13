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«С днем рождения, Королева Льда!»: звезды поздравляют Татьяну Навку

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня отмечает свой день рождения.

Сегодня, 13 апреля, свой день рождения отмечает легендарная спортсменка, прославленная фигуристка Татьяна Навка. Многочисленные друзья поздравили именинницу в социальных сетях.

«Да простят меня мужчины, но все же женская дружба самая крепкая 😝💪 Сегодня у моей дорогой подруги Тани @tatiana_navka день рождения, а она проведет свой день в подготовке к моему вечернему концерту и поддержит меня на сцене ☀️ Спасибо тебе, моя дорогая, за то, что на тебя всегда можно положиться, за то, что мы всегда на одной волне, за то, что если смех и правда продлевает жизнь, мы с тобой за время наших встреч насмеяли себе лет сто точно 😁 Желаю тебе сил на осуществление всех твоих грандиозных планов, погоды в доме, верных проверенных людей рядом, счастья ежедневно и ежечасно! Восхищаюсь, уважаю, люблю! С днем рождения, родная», — написала Жасмин.

Публикация от Jasmin (@jasmin)

«Красивая, трудолюбивая, прекрасная мама, жена, подруга - поздравляю тебя с днём рождения 💐даже в такой день ты на сцене в концерте @jasmin с ней в дуэте😅хоть я и просила хотя бы не петь, но остановить твою энергию и волю к победе просто невозможно😅здорово, что товарищ моей юности оказался твоим мужем💃🕺счастья и любви», — поздравила Татьяну Алика Смехова.

Татьяна Анатольевна Тарасова также поздравила спортсменку: «Танюха, дорогая моя! Поздравляю!!! Горжусь тобой - тем, что не стоишь на месте, работаешь, идешь вперед. Будь здорова! Будь счастлива! Люблю тебя!!!».

«Танюша, невероятно талантливая, трудолюбивая, работоспособная, удивительная и очень красивая женщина. Ты сильна духом и мягка характером. Работать с тобой всегда радостно и интересно. Ты идешь вперед пробуя новые роли на только на льду, но и в жизни. Ты завоевываешь новые вершины с присущей тебе легкостью. Ты любящая мама двух таких разных девочек, которые, я уверен, тобой очень гордятся. Ты пример для многих современных женщин. Ты часть нашего 15летнего успеха и я рад, что мы отметили этот праздник творчества вместе. С днем рождения, королева льда!» — написал Илья Авербух.

К поздравлениям присоединился Эмин Агаларов: «Таня, желаю тебе новых побед, и продолжай радовать нас своими невероятно красивыми шоу! Счастья и здоровья всей твоей семье».

Филипп Киркоров был краток: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 💐НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ КОРОЛЕВА ЛЬДА, ТАТЬЯНА!».

«Дорогая моя @tatiana_navka Поздравляю тебя с твоим днём рождения 🌟 Как много всего мы прошли с тобой вместе и я очень счастлива, что мы пронесли нашу дружбу через многие годы. Ты безумно мудрый и добрый человек, я обожаю болтать с тобой и слушать твои умные советы ( не всегда правда у меня получается их воплотить в Жизни)😂😂🤦‍♀️ но я стараюсь😉 Танюш, я тебе желаю много новых сказок в Жизни и на льду, ты человек , который оставляет сияние и мотивирует других на победы!!! Я тебя очень люблю и ценю 🙏🏼 Будь счастлива ❤️» — написала Анна Семенович.

Больше о Татьяне Навке вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomohov, Natalya Shakhanova, Anvar Galeev, Komsomolskaya Pravda, Russian Look, PK Connection, GeorgWenzel/face to face/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube

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