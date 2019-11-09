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«С днем рождения, Человек-Эпоха!»: Валерия и другие звезды поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

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Александра Пахмутова и Николай Добронравов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

9 ноября свой день рождения отмечает легендарный композитор Александра Пахмутова.

В субботу, 9 ноября, 90 лет исполнилось легенде советской и российской музыкальной культуры — композитору Александре Николаевне Пахмутовой. Президент РФ Владимир Путин направил виновнице торжества поздравительную телеграмму, в которой отметил ее выдающийся вклад вклад в развитие отечественной культуры: «Яркий, талантливый, увлечённый человек, своим творчеством, всей своей жизнью Вы подаёте достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине. Ваш вдохновенный труд, огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры - снискали Вам высочайшее, поистине всенародное признание», — цитирует РИА «Новости».

Несмотря на то, что народная артистка СССР, автор сотен ставших поистине народными песен, не пользуется социальными сетями, многие звезды поздравили именинницу посредством Instagram.

«Сегодня свой юбилей отмечает любимая всеми нами Александра Пахмутова! Красивая дата – 90 лет! А сколько еще музыки впереди! Невозможно по-настоящему оценить вклад Александры Николаевны в музыкальную культуру страны. Идут годы, вырастает не одно поколение, а ее музыка и стихи помогают нам, слушателям, встречать и проживать главные события в жизни. Более 400 произведений обрели голоса легендарных артистов советской и российской сцены. Если честно, я не встречала людей, которые бы не знали ее произведений, не подпевали, когда слышат знакомые и родные строки… Горжусь тем, что Александра Николаевна доверила мне композицию «Вера», стихи к которой написал ее супруг Николай Николаевич Добронравов. Она одна из самых сложных в моем репертуаре. Всегда подхожу к ее исполнению с собой ответственностью. Александра Николаевна, дорожу вашим доверием и поддержкой! Крепкого здоровья! Низкий поклон! С юбилеем! Друзья, а какая ваша самая любимая песня из репертуара потрясающей Александры Пахмутовой?» — присоединилась к поздравлениям Зара и опубликовала видео своего выступления с песней на музыку Александры Николаевны.

«Я не представляю нашу жизнь без ее музыки. Какое счастье,что Александра Николаевна ещё с нами. Её музыка помогала людям многих поколений завоевывать олимпийские медали, строить, жить и побеждать. Александра Николаевна - символ эпохи. Когда спрашивают секрет долголетия, я всем привожу в пример Александру Николаевну - добрая ,светлая, всегда жизнерадостная и независтливая. Мы ее очень любим и гордимся,что живем в одно время с ней, да ещё имеем честь к ней прикоснуться. Если бы вы знали, как скромно выглядит этот символ величия! А ещё дуэт Александры Николаевны и Николая Николаевича Добронравова лично для нас является ярким примером семейной пары, идущей по жизни всегда вместе. ❤️❤️», — написал Иосиф Пригожин.

«Дорогая Александра Николаевна, с юбилеем Вас! Восхищаюсь, преклоняюсь, люблю!» — вторит супругу Валерия.

«Гениальная, Красивая, Добрая, Светлая ………можно, не останавливаясь, говорить только хорошее об Александре Николаевне Пахмутовой, которой сегодня исполняется 90 лет!!! Здоровья и долгих лет, человек-эпоха, спасибо за творчество!» — высказался Игорь Гуляев.

«Великая Александра Николаевна Пахмутова, с Юбилеем!!! Для меня великая честь быть с Вами знакомой и огромная благодарность, что Вы разрешили прикоснуться к Вашему творчеству и исполнить такое знаковое произведение!!! Здоровья и долгих лет!!!» — написала Наташа Королева.

«Александра Николаевна, Уважаемая, Родная, Всеми Любимая!!!! Здоровья на Многая Лета!!!!» — поздравил Сергей Волчков.

«С юбилеем, с невероятно красивой датой, уважаемая Александра Николаевна!!! Здоровья, любви, вдохновения, счастливых и долгих лет! Спасибо за гениальную музыку! Ваш вклад в советскую, российскую и мировую культуру бесценен! Благодарю за честь исполнять Ваши прекрасные песни! Многая лета, Великий композитор всех времён и народов!» — поздравил Николай Басков.

«Дорогая, милая, любимая, Великая Александра Николаевна Пахмутова, какое счастье поздравлять Вас с днём рождения, с юбилеем! Как ЗдОрово, что Вы в строЮ, Вы продолжаете неустанно трудиться, писать новые потрясающие песни для нас - своих исполнителей и слушателей, хотя Вами написано уже столько замечательной музыки, что можно было бы уже давно почивать на лаврах! Спасибо Вам огромное, что Вы у нас есть, спасибо за Вашу музыку, за Вашу искренность и простоту, за Вашу преданность профессии - Вы давно уже стали для всех нас Классиком жанра!!! От всей души желаю Вам крепкого здоровья и ещё много-много радостных творческих встреч!🌹» — присоединяется к поздравлениям Маргарита Суханкина.

«Гениальную Александру Николаевну Пахмутову – тёплую, чуть ироничную и от души любимую – с юбилеем! Пусть от вас всегда веет музыкой. Вы – наша Нежность и Мелодия! Долгих лет!» — написал Валерий Леонтьев.

«Дорогая наша Александра Николаевна!!! С Юбилеем, с 90-летием!!! Ваш пример жизни и творчества - подарок для каждого из нас, Ваших учеников и коллег по композиторскому цеху!!! Живите, творите, любите жизнь))) А мы все любим Вас!!!» — обратился к имениннице композитор Александр Морозов.

«Сегодня юбилей Александры Николаевны Пахмутовой. 90лет!!!Её жизнь - яркий пример беззаветного служения искусству. Вместе с мужем, замечательным поэтом Николаем Добронравовым, она написала песни, отражающие героическую историю нашей страны - покорение космоса, великие стройки, победы спортсменов и ученых. Я думаю, все мои подписчики присоединятся к искренним поздравлениям и пожеланиям Александре Николаевне, как минимум, 100-летнего юбилея!» — поздравил Олег Газманов. 

Редакция Passion.ru от души поздравляет Александру Николаевну Пахмутову с юбилеем и желает долгих лет жизни и творчества!

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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