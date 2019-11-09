«С днем рождения, Человек-Эпоха!»: Валерия и другие звезды поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

В субботу, 9 ноября, 90 лет исполнилось легенде советской и российской музыкальной культуры — композитору Александре Николаевне Пахмутовой. Президент РФ Владимир Путин направил виновнице торжества поздравительную телеграмму, в которой отметил ее выдающийся вклад вклад в развитие отечественной культуры: «Яркий, талантливый, увлечённый человек, своим творчеством, всей своей жизнью Вы подаёте достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине. Ваш вдохновенный труд, огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры - снискали Вам высочайшее, поистине всенародное признание», — цитирует РИА «Новости».

Несмотря на то, что народная артистка СССР, автор сотен ставших поистине народными песен, не пользуется социальными сетями, многие звезды поздравили именинницу посредством Instagram.

«Сегодня свой юбилей отмечает любимая всеми нами Александра Пахмутова! Красивая дата – 90 лет! А сколько еще музыки впереди! Невозможно по-настоящему оценить вклад Александры Николаевны в музыкальную культуру страны. Идут годы, вырастает не одно поколение, а ее музыка и стихи помогают нам, слушателям, встречать и проживать главные события в жизни. Более 400 произведений обрели голоса легендарных артистов советской и российской сцены. Если честно, я не встречала людей, которые бы не знали ее произведений, не подпевали, когда слышат знакомые и родные строки… Горжусь тем, что Александра Николаевна доверила мне композицию «Вера», стихи к которой написал ее супруг Николай Николаевич Добронравов. Она одна из самых сложных в моем репертуаре. Всегда подхожу к ее исполнению с собой ответственностью. Александра Николаевна, дорожу вашим доверием и поддержкой! Крепкого здоровья! Низкий поклон! С юбилеем! Друзья, а какая ваша самая любимая песня из репертуара потрясающей Александры Пахмутовой?» — присоединилась к поздравлениям Зара и опубликовала видео своего выступления с песней на музыку Александры Николаевны.