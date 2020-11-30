С бородой и без смокинга: Иван Ургант показал, как выглядит дома

Иван Ургант показал, как он выглядит дома. Телеведущий сделал селфи у себя дома в домашней одежде – трениках и футболке. Компанию на фотографии ему составил домашний питомец, который, как заметили подписчики, очень похож на своего хозяина.

«Грушевидность», – пишет телеведущий.

Подписчики отметили, как им непривычно видеть своего кумира в таком виде, и без смокинга. Больше всего комплиментов, однако, выпало на долю домашнего любимца Урганта:

«Да вы же одно лицо!», «Обалдеть, думал у Ивана и домашняя одежда это смокинг», «Просто у шортов резинка слабая», «Ваня, ты так похож на меня. Или я на тебя. Не понятно», «Какие причесанные», «Милота дня», «Сразу видно: близкие», «Алладин и Абу. Российская версия», «Качаешься?», «Ваша грушевидность прекрасна», «Не привычно не в костюме видеть)», «Это и есть знаменитый компот?», «Какие вы серьёзные ребята!!!», «Пес классный какой, Ваня», «Какой красивый», «Даже не знаю, кто из вас более фотогеничен», «Вы похожи! Не зря говорят, что животные похожи на своих хозяев».