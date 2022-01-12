«С алкоголем я покончила в 24 года»: Наталья Андрейченко — о зависимости и предательстве мужа

Актриса не подозревала, что это станет для нее проблемой. Позже из-за своего пагубного пристрастия она чуть не сорвала съемки в «Сибириаде», режиссером которой был Андрей Кончаловский. Режиссер, кстати, после этого сказал, что больше никогда не будет снимать Андрейченко. И обещание свое до сих пор держит.

Рассказала Наталья и про свои «хулиганства» в молодости. Как она на машине все того же Кончаловского въехала в ворота. И поняла, что пора завязывать с выпивкой. «Я пришла к папе и сказала, что мне все это очень надоело. Помоги, пожалуйста. Надо срочно и немедленно остановиться», — продолжила рассказ Андрейченко. Врачи, к которым обратился ее отец, помогли ненадолго. «На длинное время только осознанно, только путем очищения всего организма, только духовным путем женщина может освободиться от этого навсегда», — считает Андрейченко.

Уже после того как актриса родила первого сына от композитора Максима Дунаевского, она вновь сорвалась. Правда, именно в ночь, когда артистка рожала ребенка, она узнала об измене мужа и его внебрачном ребенке. Наталья призналась, что ей было очень больно, но она смогла какое-то время продержаться и не пить.

«У меня был ребеночек, его надо было кормить. Это все было закончено в 24 года. Правда, была небольшая проба. Я подумала, что так давно этим не занимаюсь, уже столько лет прошло... после этого — на съемках у Сергея Бондарчука я выпила немного спиртного, одну каплю. Во второй день было две капли, затем рюмка, а через месяц все было на том же уровне, откуда я пришла... Тогда я поняла, что к спиртному нельзя возвращаться, так же как и к сигарете. Никогда в жизни!»