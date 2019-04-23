«Рыжий друг Гарри Поттера» тайно женился на своей коллеге?

Личная жизнь «рыжего друга Гарри Поттера», 30-летнего актера Рона Уизли — тайна, покрытая мраком. Вот уже несколько лет он встречается со своей коллегой, 27-летней актрисой Джорджией Грум, но постоянно отрицает факт романа с ней.

На днях в Сети появились сообщения о тайной свадьбе пары: когда те отдыхали в одном из пабов Лондона, очевидцы разглядели колько «на том самом пальце» девушки. Однако официальный представитель Рона опять все опроверг.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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