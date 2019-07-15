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Рыжие локоны и изящная спина: 36-летняя Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки глянца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Ходченкова

Фото: Starface
Актриса украсила собой августовский номер журнала InStyle.

Светлана Ходченкова – одна из самых красивых актрис российского кинематографа. И с каждым годом она становится все привлекательней. Ее подписчики часто просят поделиться секретами молодости и красоты.

При росте 179 см, актриса весит всего 53 килограмма. Ее идеальные параметры оценили не только российские, но и голливудские режиссеры. Несколько лет назад Светлана снялась в блокбастере «Росомаха: бессмертный» с Хью Джекманом.

Светлана Ходченкова в фильме «Росомаха: бессмертный»

Актриса много раз появлялась и на обложках глянцевых изданий. Среди них журналы: «Атмосфера», «Сериал», L’Officiel, Glamour, MINI, SNC, InStyle. Кстати, в последнем из них Ходченкова снималась не раз. Так, в 2011 году она украсила обложку издания, и теперь появилась в InStyle вновь. Новостью она поделилась в сториз.

Светлана Ходченкова на обложке InStyle

Фото: Instagram

Но, если в первый раз Светлана позировала в блестящем платье с глубоким декольте, то в этот раз она снялась топлес. Для фотосессии Ходченкова перекрасила волосы в рыжий цвет.

2019 год
Credit Instagram
2011 год
Credit Instagram

Вам понравилась обложка с обнаженной Светланой?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface

Видео: youtube.com/ Explore Wh!te

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