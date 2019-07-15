Рыжие локоны и изящная спина: 36-летняя Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки глянца

Светлана Ходченкова – одна из самых красивых актрис российского кинематографа. И с каждым годом она становится все привлекательней. Ее подписчики часто просят поделиться секретами молодости и красоты.

При росте 179 см, актриса весит всего 53 килограмма. Ее идеальные параметры оценили не только российские, но и голливудские режиссеры. Несколько лет назад Светлана снялась в блокбастере «Росомаха: бессмертный» с Хью Джекманом.