«Рыжая бестия»: Игорь Николаев поделился архивным кадром с Аллой Пугачевой

«Какое фото!Наша культура и история», «Люблю, обожаю, никогда не забуду и ни на что не променяю ....ваше творчество несравненно», «Да, Игорь, это незабываемо! Люблю Вас! Счастья Вам, здоровья и дальнейших шедевров!», «Была на таком концерте в молодости. Такие эмоции – помню до сих пор», «Рецитал - самый профессиональный коллектив, в современной истории!», «Начинал Игорь с заднего плана 😄а сейчас номер один в музыке ❤️У Алле платье подстать ей, овен 🔥люблю вас ⭐️👏лучшие», «Такие вы трогательно-молодые!!!», «И Вам спасибо!!! За то что Вы были в нашей юности, молодости и есть в нашей взрослой жизни! За то что мы слушали живую музыку, за Ваш профессионализм! Счастья и здоровья Вам, Алле Пугачевой и всем Вашим сподвижникам!!!», «Красавица Примадонна», «Это то, чем должна гордиться наша страна. Такими музыкантами», «Рыжая бестия», «Красота наша рыжая😍Ваш творческий альянс - это нечто❤️ Спасибо за счастье, найденное в ваших шедевральных песнях✨», «Алла Борисовна супер, но самый симпатичный – тот усатый дядька на заднем плане! Молодой, солидный, любимый нами Маэстро!», «Это ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО!» — ностальгируют вместе с Игорем Николаевым подписчики.