«Рыжая бестия»: Игорь Николаев поделился архивным кадром с Аллой Пугачевой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Аллы Пугачевой
Игорь Николаев и Алла Пугачева дружат уже более 30 лет — в 1984 году Примадонна впервые исполнила песни авторства начинающего композитора Николаева, игравшего на клавишных в коллективе «Рецитал».
Несколько часов назад в блоге Игоря появилось архивное фото, сделанное во времена существования этой группы. ««Рецитальское» прошлое - это навсегда!❤️Что это за усатый молодой человек за роялем 🎹в левом нижнем углу?) А над ним - лучшая духовая группа страны: Паша Жагун, Витя Горбунов и Толик Протасов🎺🎺🎺(в кадр не вошли ещё «Барсик»(тромбон) и Саша Розанов (сакс и флейта). Спасибо любимой @alla_orfey за годы качественной живой музыки, за потрясающий уровень мастерства и самоотдачи на сцене, за бездну смешных и грустных историй! Всё это - незабываемо! #игорьниколаев #аллапугачева #рецитал».
«Какое фото!Наша культура и история», «Люблю, обожаю, никогда не забуду и ни на что не променяю ....ваше творчество несравненно», «Да, Игорь, это незабываемо! Люблю Вас! Счастья Вам, здоровья и дальнейших шедевров!», «Была на таком концерте в молодости. Такие эмоции – помню до сих пор», «Рецитал - самый профессиональный коллектив, в современной истории!», «Начинал Игорь с заднего плана 😄а сейчас номер один в музыке ❤️У Алле платье подстать ей, овен 🔥люблю вас ⭐️👏лучшие», «Такие вы трогательно-молодые!!!», «И Вам спасибо!!! За то что Вы были в нашей юности, молодости и есть в нашей взрослой жизни! За то что мы слушали живую музыку, за Ваш профессионализм! Счастья и здоровья Вам, Алле Пугачевой и всем Вашим сподвижникам!!!», «Красавица Примадонна», «Это то, чем должна гордиться наша страна. Такими музыкантами», «Рыжая бестия», «Красота наша рыжая😍Ваш творческий альянс - это нечто❤️ Спасибо за счастье, найденное в ваших шедевральных песнях✨», «Алла Борисовна супер, но самый симпатичный – тот усатый дядька на заднем плане! Молодой, солидный, любимый нами Маэстро!», «Это ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО!» — ностальгируют вместе с Игорем Николаевым подписчики.
Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!