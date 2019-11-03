«Рыбка отправилась домой», а Гриценко получил шанс вновь завоевать Бузову: чем запомнился новый выпуск шоу «План Б»

В четвертом выпуске одна из участниц устроила сюрприз для шоумена — вместе с Эллиной Канкадзе Тимур отправился покорять волны на серфе. Несмотря на то, что заплыв оказался не слишком удачным (пара не смогла поймать ни одной волны), Батрутдинов решил устроить для блондинки ответный сюрприз — и отправился с ней встречать закат. Остальные претендентки на его руку и сердце заподозрили что-то неладное, однако итог двух свиданий немало всех удивил. Тимур принял решение отпустить Эллину из плена реалити-мира домой, поскольку для девушки нахождение в шоу было весьма некомфортным.

В свою очередь, Ольга Бузова устроила очередное испытание для того, чтобы выбрать кандидата для предстоящего свидания. Гора кокосов и семь колб — кандидаты в женихи должны были на скорость наполнить сосуды соком. Быстрее всех с заданием справился Роман Гриценко, к слову, уверенный в своей победе в непростом деле завоевания Ольги. Романтическая встреча прошла в эко-отеле среди джунглей, поющая телеведущая призналась, что осталась счастливой и довольной, но ее по-прежнему гложет червячок сомнения. Тем не менее, на церемонии выбора первым Ольга вызвала Романа, чтобы оставить его в проекте. Выбор того, кто покинет проект, дался телеведущей непросто — она не могла решить, кому стоит дать шанс на дальнейшее участие — Кириллу Шульгину или Максиму Власову. Сердце ей подсказало, что шеф-повар из Иркутска достоин еще одной попытки.

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