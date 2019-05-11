«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой

Последний месяц весны в России начинается с длинных выходных, связанных с первомайскими праздниками и Днем победы. Многие отечественные звезды отправились на эти несколько дней в отпуск к морю, а Максим Галкин, например, провел эти выходные в компании любимой жены в своем замке в деревне Грязь.

«Самое прекрасное времяпрепровождение», — уверяет Максим, лежа на солнышке во дворе своего имения.