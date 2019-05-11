«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой

Последний месяц весны в России начинается с длинных выходных, связанных с первомайскими праздниками и Днем победы. Многие отечественные звезды отправились на эти несколько дней в отпуск к морю, а Максим Галкин, например, провел эти выходные в компании любимой жены в своем замке в деревне Грязь.
«Самое прекрасное времяпрепровождение», — уверяет Максим, лежа на солнышке во дворе своего имения.
В отличие от супруга, Алла Пугачева предпочла отдыхать сидя. Короткий сарафан с оборками, белые кеды и вязаный кардиган — сложно поверить, что Примадонне отечественной эстрады исполнилось 70 лет.
А как вы проводите эти длинные выходные?
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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