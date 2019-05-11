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«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина
Шоумен поделился личным видео.

Последний месяц весны в России начинается с длинных выходных, связанных с первомайскими праздниками и Днем победы. Многие отечественные звезды отправились на эти несколько дней в отпуск к морю, а Максим Галкин, например, провел эти выходные в компании любимой жены в своем замке в деревне Грязь.

«Самое прекрасное времяпрепровождение», — уверяет Максим, лежа на солнышке во дворе своего имения.

В отличие от супруга, Алла Пугачева предпочла отдыхать сидя. Короткий сарафан с оборками, белые кеды и вязаный кардиган — сложно поверить, что Примадонне отечественной эстрады исполнилось 70 лет.

А как вы проводите эти длинные выходные?

Больше забавных видео из жизни большой и дружной семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете найти здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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