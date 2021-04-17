Русский парень из Владивостока случайно попал на китайскую «Фабрику Звезд» и мечтает покинуть ее, но зрители его не отпускают

27-летний парень молодой человек переехал из Владивостока в Китай, чтобы получить диплом дизайнера в престижном университете Фудань. В поисках заработка Владислав пробовал различные сферы деятельности – работал моделью, продавцом косметики и преподавал китайский язык. Однажды, друг пригласил его попробовать себя в качестве переводчика в шоу талантов Produce Camp 2021. Своей концепцией проект очень похож на популярную «Фабрику Звезд». Учавствовать в проекте могут только молодые люди. Из сотни претендентов после отбора остаются лишь 10-11, которые потом отправляются в мировое турне в качестве музыкальной группы.

На шоу Влад должен был лишь помогать с переводом двум японским участникам, но, как оказалось позднее, на проекте случился недобор, и парню с европейской внешностью предложили место конкурсанта. Он согласился, будучи уверенным, что не протянет дольше одного отбора. И подписал контракт не читая его.

Но публика была в восторге от непластичного и угрюмого парня, который абсолютно не умеет петь. Влад старался делать все, чтобы вылететь из шоу с помощью зрительского голосования: просил не отдавать свой голос за него, ходил по сцене вместо выступления и ужасно пел. Он не мог покинуть шоу самостоятельно – так как за это по контракту грозит огромный штраф.

В одном из эпизодов он вышел на сцену с плюшевым медведем и спел «отпустите меня домой», но зрители воспринимали это как провокацию против китайской «нормальности» и назвали Лелуша «глотком свежего воздуха». А все, что он делал, считали эпатажным перфомансом.

Владислав уже дошел до финала, не помогает даже помощь в сети по хэштегу #freelelush, который организовали российские поклонники. Еще одна победа и мир ждет турне музыкальной группы с самым грустным участником.