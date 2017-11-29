Максим Галкин поделился новым семейным видеороликом.

У детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина поклонников едва ли не больше, чем у их родителей. Пользователи Сети восхищаются четырехлетними малышами и с нетерпением ждут, когда же звездные папа и мама покажут свежие фотографии или видео с любимыми детьми. Так, несколько часов назад шоумен опубликовал новый забавный видеоролик из жизни своей семьи. «Семья после просмотра «Русского ниндзя» на Первом 😂😂😂», — подписал он видео, добавив хештег #школаединоборстваллы. На видео Лиза и ее мама демонстрируют приемы карате. Кроме того, артистичная девочка показала, как умеет садиться на шпагат.