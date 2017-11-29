«Русский ниндзя»: Лиза Галкина с мамой продемонстрировали приемы карате
У детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина поклонников едва ли не больше, чем у их родителей. Пользователи Сети восхищаются четырехлетними малышами и с нетерпением ждут, когда же звездные папа и мама покажут свежие фотографии или видео с любимыми детьми. Так, несколько часов назад шоумен опубликовал новый забавный видеоролик из жизни своей семьи. «Семья после просмотра «Русского ниндзя» на Первом 😂😂😂», — подписал он видео, добавив хештег #школаединоборстваллы. На видео Лиза и ее мама демонстрируют приемы карате. Кроме того, артистичная девочка показала, как умеет садиться на шпагат.
«Шедеврально! Все молодцы!))) смеялась до слёз! Спасибо за утро!)))», «Лизок всех и маму. Тренирует», «Шпагат супер! Очень и очень славная девочка! Глаз не оторвать от этой сладости ))», «Лизонька - маленькое чудо! Всем на радость!», «Умиляюсь!Просто чудо!Всех благ вашему семейству!», «Талантливые люди- талантливы во всём. Чудесный ребёнок», «Сказочная каратистка!!! А как в финале пальчики держала ...))))Какие родители молодцы-видно, что детьми занимаетесь всесторонне.Радуйте нас такими видео-они так позитивно заряжают», —восхитились подписчики в комментариях.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram