Русская звезда TikTok Лиза Анохина сняла коллаб с американской блогершей
Фото: @anokhina_elizabeth_2007
@anokhinalz
@bellapoarch 💗🥺 Queen￼♬ Rich Girl - Gwen Stefani
Пока Дина Саева пытается справиться с депрессией и зависимостью от транквилизаторов, конкурентка осуществила ее заветную мечту. Одна из главных кандидаток на звание самой популярной тиктокерши в России, Лиза Анохина, записала коллаб с американской звездой Беллой Порч, в блоге которой больше 6 миллионов подписчиков. Анохину легко узнать — девушка чаще всего снимается в голубом парике.
На видео блогерши танцуют и едят мармеладки — с неожиданным финалом.
Дине Саевой, впрочем, тоже есть, чем гордиться — в блоге Беллы Порч нашлось видео, записанное под песню Саевой.
У самой Дины пока небольшие сложности — после провокационных видео ее так затравили, что блогеру пришлось в срочном порядке пройти курс психотерапии. Саева признавалась, что не может уснуть без антидепрессантов и несколько раз удаляла свой Instagram.
Ранее на девушку свалилась настоящая волна хейта — многие пользователи посчитали, что Дине, уроженке Таджикистана, непозволительно публиковать провокационные видео, как она это делает.
Фото: Instagram Лизы Анохиной, Беллы Порч
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