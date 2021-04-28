Русская звезда TikTok Лиза Анохина сняла коллаб с американской блогершей

Пока Дина Саева пытается справиться с депрессией и зависимостью от транквилизаторов, конкурентка осуществила ее заветную мечту. Одна из главных кандидаток на звание самой популярной тиктокерши в России, Лиза Анохина, записала коллаб с американской звездой Беллой Порч, в блоге которой больше 6 миллионов подписчиков. Анохину легко узнать — девушка чаще всего снимается в голубом парике.

На видео блогерши танцуют и едят мармеладки — с неожиданным финалом.

Дине Саевой, впрочем, тоже есть, чем гордиться — в блоге Беллы Порч нашлось видео, записанное под песню Саевой.

У самой Дины пока небольшие сложности — после провокационных видео ее так затравили, что блогеру пришлось в срочном порядке пройти курс психотерапии. Саева признавалась, что не может уснуть без антидепрессантов и несколько раз удаляла свой Instagram.

Ранее на девушку свалилась настоящая волна хейта — многие пользователи посчитали, что Дине, уроженке Таджикистана, непозволительно публиковать провокационные видео, как она это делает.