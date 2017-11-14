Церковь планирует установить максимально допустимое количество браков для верующих.

Любопытное заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной реформам, которые намерена совершить Русская православная церковь. На заседаниях Архиерейского собора будет решено, сколько раз можно вступать в брак — причем речь идет не только о венчаниях.

«Сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке, в загсе? Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы. Решение будет принято на Соборе», — приводит МИА «Россия сегодня» на слова заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

РПЦ рассматривает документ "О церковном браке" несколько лет, отмечает агентство «РИА Новости». «В церковном праве о браке до сего момента мы в основном опирались на положения, принятые еще в XVIII-XIX веках. Некоторые вещи нужно адаптировать к современности, прописать формулы и процедуры», — уверен заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрита Савва (Тутунов).

Сейчас действует следующий порядок: официально церковь разрешает два венчания подряд. Третий брак она не благословляет. Если пара решила развестись, ей следует просить разрешения у правящего архиерея. «Виновный» в разводе может вступать в брак еще раз только после покаяния и исполнения епитимьи — церковного наказания.

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