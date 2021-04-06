«Русская Барби» заявила, что «друзья» Вячеслава Зайцева украли у нее машину

История с подозрительными друзьями Вячеслава Зайцева, которые живут в его доме и снимают странные видел на его фоне, а также пытаются зарабатывать за его счет.

Среди пёстрой компании - некая продюсер Галина Гарафутдинова и ее дети, дочь Лучана, которая пытается пробиться на сцену, и сын Тимур, который успел побывать в «Доме-2». Но, кроме Зайцева, за ними оказались замечены и другие аферы – певица Татьяна Тузова, известная как «Русская Барби», заявила «Комсомольской Правде», что семейка аферистов дружила с ее мужем и обманом забрала его машину. Все началось с того, что Тимур, у которого были проблемы с позвоночником, лечился у мужа певицы.

«Мы еще тогда были не женаты с Олегом. Галина Гарафутдинова уже втерлась в доверие и всегда говорила Олегу, что я не такая. Была против меня. И хотела сосватать ему свою дочь Лучану. Но потом мы с Олегом поженились, и Галина с Тимуром стали якобы помогать мне в продвижении – статьи в журнале, предлагали помочь с интервью на телеканалах, снять клипы. Галина считала себя продюсером. Цены космические называли. Я потом проверяла, оказывалось, что какие-то издания были готовы бесплатно обо мне написать, а Тимур хотел поиметь деньги. Вот такие «друзья»».

Позже эта дружба оставила доктора без автомобиля.

«Муж с Тимуром в 2018 году договорились о продаже, выплатить сумму он обещал в течении года, а в этот период мог управлять автомобилем без права его переоформления, продажи и иных прав. Муж дал ему один комплект ключей и свидетельство о регистрации. Все тянулось, денег не было и не было. Через время Тимур переоформил машину на себя и перестал отвечать. Следовательно, Гарафутдинов украл машину у моего мужа».