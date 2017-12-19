23-летнюю Анастасию Костенко сравнили с голливудской актрисой.

Новые фотографии Анастасии Костенко неизменно вызывают интерес не только у ее подписчиков и фанатов Дмитрия Тарасова, но и у поклонников Ольги Бузовой. Они пытаются понять, почему бывший супруг звезды «Дома-2» променял отношения с ней на мужское счастье в объятиях юной модели. Снимок, сделанный на Мальдивах и опубликованный сегодня в Сети, породил новую версию: Настя оказалась копией Анджелины Джоли!

«Какая красота!», «Идеальная девушка», «Настя, вы прекрасная!!! И главное настоящая!!!!», — восхищены подписчики. «Ну вот на этой фотке просто Джоли. Красотка!!!! Счастья тебе!!», «Русская Анджелина Джоли... очень похожа», «Ну чаво ты худенькая-то такаяяяя», — обсуждают они.

Совсем скоро Дмитрий Тарасов станет ее Брэдом Питтом, уверены они. По всей видимости, на отдыхе мужчина наконец-то сделал своей возлюбленной предложение. А может быть, это была скромная тайная свадьба, ведь пара планировала ее на декабрь?