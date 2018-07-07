Русалочий хвост и голая грудь, мокрое платье и красные чулки в сетку: Ники Минаж представила новый горячий клип

Рэп-дива Ники Минаж славится не только своей пышной фигурой, но и умением как никто ее демонстрировать. Звезда снимается исключительно в очень горячих клипах, показывая свои достоинства практически обнаженными.

Так и в новом видео Bed — вместе с юной коллегой по сцене Арианой Гранде Ники плавает в бассейне в откровенном бикини, нежится на кровати в пикантном красном нижнем белье, или же... предстает в образе русалки, причем с абсолютно голой грудью.