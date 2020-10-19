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«Русалка и Буратино — идеальная пара»: дети певицы Жасмин устроили забавное представление дома

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Маргарита и Мирон Шор

Фото: www.instagram.com/margaritashor/

Маргарита и Мирон так забавно исполнили свои роли, что собрали множество комплиментов от поклонников.

Певица Жамин активно ведет Instagram своей дочери Маргариты. На странице девочки появляются красивые фото с мамой и братьями и забавные видео.

В очередной раз в микроблоге девочки опубликовали милое видео: Маргарита с младшим братом Мироном устроили домашнее костюмированное представление. Рита в костюме русалки энергично и артистично танцевала, а в это время милый буратино стеснялся в стороне.

«Дельфин и русалка, как известно, не пара, а как вам Буратино и русалка?», — последовала подпись ролика.

«У вас там театр персональный. Весело проводите время!», «Буратино и русалка очень подходят друг другу, идеальная пара», «Всегда в детстве мечтала стать русалкой, хотя и сейчас бы не отказалась», «Какие классные костюмы, целое представление. Молодцы дети», «Вот детишки развлекаются. Девочка очень пластичная, камера ее любит», «Какие позитивные и артистичные детки! Продолжайте в том же духе», «Очень забавная пара получилась. Такая маленькая, а фотогеничность зашкаливает», — прокомментировали подписчики Маргариты.

У певицы Жасмин, кроме Маргариты и Мирона, рожденных в браке с молдавским предпринимателем и политиком Иланом Шором, есть взрослый сын Михаил от первого супруга Вячеслава Семендуева.

Фото и видео: Instagram Пелин Карахан, кары сериала «Великолепный век», Kinopoisk.ru

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