«Русалка и Буратино — идеальная пара»: дети певицы Жасмин устроили забавное представление дома

«Дельфин и русалка, как известно, не пара, а как вам Буратино и русалка?», — последовала подпись ролика.

«У вас там театр персональный. Весело проводите время!», «Буратино и русалка очень подходят друг другу, идеальная пара», «Всегда в детстве мечтала стать русалкой, хотя и сейчас бы не отказалась», «Какие классные костюмы, целое представление. Молодцы дети», «Вот детишки развлекаются. Девочка очень пластичная, камера ее любит», «Какие позитивные и артистичные детки! Продолжайте в том же духе», «Очень забавная пара получилась. Такая маленькая, а фотогеничность зашкаливает», — прокомментировали подписчики Маргариты.

У певицы Жасмин, кроме Маргариты и Мирона, рожденных в браке с молдавским предпринимателем и политиком Иланом Шором, есть взрослый сын Михаил от первого супруга Вячеслава Семендуева.