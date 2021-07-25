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Руководство МХАТ сообщило об отмене спектакля с Бузовой

Театр принял решение не продлевать контракт с телеведущей.
Ольга Бузова

Постановка «Чудесный грузин» о жизни Иосифа Сталина на сцене Московского театра им. Горького была скептически принята публикой. Участие непрофессиональной актрисы с репутацией участницы скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой вызвало общественный резонанс, а гонорар в почти полмиллиона рублей негодование многих представителей актерской профессии.

Однако, ажиотаж, который вызвала игра Ольги, был театру в некотором роде на руку. Руководители МХАТа сначала даже пригласили звезду на осенние показы и добавили в афишу.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Но спустя пару дней имя поющей ведущей пропало из описания постановки.

Ольга Бузова после дебюта на сцене МХАТа

Решение об исключении Бузовой было принято директором театра Олегом Михайловым из-за негативной реакции со стороны зрителей.

«Показ «Чудесного грузина» решили отменить в сентябре. Решили не будоражить общественность, не будить лиха. К тому же, сложно обеспечить состав для этой постановки. В ней занято много приглашенных артистов: музыкантов, танцовщиков», — рассказал Михайлов.

Сама постановка останется в расписании театра, но играть Беллу Шанталь – шпионку и певицу кабаре – будет, вероятнее всего кто-то вместо Бузовой.

«Контракт с Ольгой Бузовой еще не подписан. Не исключаю, что на ее роль пригласим другую актрису», — отметил Олег Михайлов «Комсомольской правде».

Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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