Руководство МХАТ сообщило об отмене спектакля с Бузовой

Решение об исключении Бузовой было принято директором театра Олегом Михайловым из-за негативной реакции со стороны зрителей.

«Показ «Чудесного грузина» решили отменить в сентябре. Решили не будоражить общественность, не будить лиха. К тому же, сложно обеспечить состав для этой постановки. В ней занято много приглашенных артистов: музыкантов, танцовщиков», — рассказал Михайлов.

Сама постановка останется в расписании театра, но играть Беллу Шанталь – шпионку и певицу кабаре – будет, вероятнее всего кто-то вместо Бузовой.

«Контракт с Ольгой Бузовой еще не подписан. Не исключаю, что на ее роль пригласим другую актрису», — отметил Олег Михайлов «Комсомольской правде».