Руководство МХАТ сообщило об отмене спектакля с Бузовой
Постановка «Чудесный грузин» о жизни Иосифа Сталина на сцене Московского театра им. Горького была скептически принята публикой. Участие непрофессиональной актрисы с репутацией участницы скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой вызвало общественный резонанс, а гонорар в почти полмиллиона рублей негодование многих представителей актерской профессии.
Однако, ажиотаж, который вызвала игра Ольги, был театру в некотором роде на руку. Руководители МХАТа сначала даже пригласили звезду на осенние показы и добавили в афишу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Но спустя пару дней имя поющей ведущей пропало из описания постановки.
Решение об исключении Бузовой было принято директором театра Олегом Михайловым из-за негативной реакции со стороны зрителей.
«Показ «Чудесного грузина» решили отменить в сентябре. Решили не будоражить общественность, не будить лиха. К тому же, сложно обеспечить состав для этой постановки. В ней занято много приглашенных артистов: музыкантов, танцовщиков», — рассказал Михайлов.
Сама постановка останется в расписании театра, но играть Беллу Шанталь – шпионку и певицу кабаре – будет, вероятнее всего кто-то вместо Бузовой.
«Контракт с Ольгой Бузовой еще не подписан. Не исключаю, что на ее роль пригласим другую актрису», — отметил Олег Михайлов «Комсомольской правде».
Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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