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Рука в руке и романтичные видео: Кети Топурия отправилась в Италию с новым бойфрендом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кети Топурия

Фото: Instagram
Певица заинтриговала подписчиков личностью своего спутника.

32-летняя солистка группы «А`Стулио» Кети Топурия отправилась в отпуск с незнакомцем. В сториз Instagram певица загрузила два романтичных видеоролика, в котором держит за руку мужчину, лица которого не видно. Не называя спутника, Кети, похоже, намекнула на новый роман.

После окончательно разрыва отношений с 39-летним рэпером Гуфом и призналась, что впредь не будет рассказывать о личной жизни. Но сердечки на видео с незнакомцем все четко дают понять.

В поездку Кети взяла и дочь Оливию, получается, что певица познакомила ребенка с новым избранником.

Напомним, Топурия 8 лет была в отношениях с Львом Гейхманом, четыре из которых – в браке. Пара распалась в 2017 году.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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