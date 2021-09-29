Рука помощи: Светлана Бондарчук собирает деньги на лечение популярной артистки

Обычные методы лечения оказались неэффективны, и теперь певице угрожает разрушение центральной нервной системы и внутренних органов. По словам Светланы, стоимость операции составляет 10 миллионов рублей, которая является неподъемной для близких и родных Галины. Поэтому автор популярного YouTube-канала «Света вокруг света» попросила своих многочисленных подписчиков помочь со сбором.

Напомним, что Галина была участницей музыкальной группы «Ленинград» с 2005-го по 2007-й год. А в коллективе ее прозвали Галя «Девятый вал». Сегодня женщина воспитывает троих детей и пытается побороть страшный недуг. Подписчики Бондарчук поддержали ее инициативу и заверили в комментариях, что смогут помочь исполнительнице.