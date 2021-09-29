Рука помощи: Светлана Бондарчук собирает деньги на лечение популярной артистки
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Фото: Личный Instagram @a030aa
Галина страдает болезнью Вильсона-Коновалова и ей необходима пересадка печени: «В чем суть? Печень не перерабатывает медь, это приводит к разрушению органов», — объяснила Светлана.
Обычные методы лечения оказались неэффективны, и теперь певице угрожает разрушение центральной нервной системы и внутренних органов. По словам Светланы, стоимость операции составляет 10 миллионов рублей, которая является неподъемной для близких и родных Галины. Поэтому автор популярного YouTube-канала «Света вокруг света» попросила своих многочисленных подписчиков помочь со сбором.
Напомним, что Галина была участницей музыкальной группы «Ленинград» с 2005-го по 2007-й год. А в коллективе ее прозвали Галя «Девятый вал». Сегодня женщина воспитывает троих детей и пытается побороть страшный недуг. Подписчики Бондарчук поддержали ее инициативу и заверили в комментариях, что смогут помочь исполнительнице.
Фото и видео: Instagram