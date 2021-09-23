Рудова едва не попала в тюрьму из-за обвинения в распространении наркотиков: что произошло?

На вечеринку пришли сотрудники полиции, у которых был странный звонок от неизвестного, который заявил, что актриса Наталья Рудова распространяет наркотики. Как сообщает источник издания «Комсомольская правда», сотрудникам полиции пришлось начать проверку в связи с этим обвинением.

«Поступило анонимное сообщение о том, что актриса Рудова Наталья распространяет наркотики в концертном зале "Барвиха luxury Village"», — сообщает источник.