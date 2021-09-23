Рудова едва не попала в тюрьму из-за обвинения в распространении наркотиков: что произошло?
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Фото: @rudovanata
На вечеринку пришли сотрудники полиции, у которых был странный звонок от неизвестного, который заявил, что актриса Наталья Рудова распространяет наркотики. Как сообщает источник издания «Комсомольская правда», сотрудникам полиции пришлось начать проверку в связи с этим обвинением.
«Поступило анонимное сообщение о том, что актриса Рудова Наталья распространяет наркотики в концертном зале "Барвиха luxury Village"», — сообщает источник.
Впрочем, никаких веских доказательств представлено так и не было, и проверка тоже ничего не дала. Однако полицейские не нашли на мероприятии и саму Наталью.
«Несколько подобных звонков поступили с разных номеров с небольшими промежутками. Вполне возможно у девушки есть недоброжелатели, которые так пытаются досадить актрисе. Такое случается нередко. После проверки никаких фактов, подтверждающих распространение наркотиков, обнаружить не удалось. Дело, естественно, никакого не возбуждали, да и проверку закрыли в тот же день», — уточняет источник издания.
Фото: Instagram