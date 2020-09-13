Рудковскую с «новым» лицом перестали узнавать поклонники: «Другая женщина»
Фото: Instagram/ @rudkovskayaofficial
Звездной блондинке, кажется, уже не привыкать к атаке недоброжелателей, которые каждый раз находят повод придраться к Яне Рудковской или ее близким. То, по мнению публики, знаменитость неправильно воспитывает младшего сына, то достаточно часто демонстрирует кадры красивой жизни, в то время как многие не могут позволить себе и десятой части того, что обычно появляется на фото или видео у Рудковской, то чрезмерным увлечением фотошопом, из-за чего Яну уже не узнать на снимках. Вот и в этот раз супруга знаменитого фигуриста поделилась, как ей показалось, весьма удачным кадром и вновь получила порцию замечаний и негативных комментариев.
«Яна, ну нельзя же так себя фотошопить. Это же не вы. Лицо другой женщины. Когда у женщины нет проблем с принятием себя, она не будет себя выставлять молодящейся Барби. Посмотрите на Шарлиз Терон, на Монику Беллуччи, - как они красивы во всех своих возрастных проявлениях», «Низ лица изменился, брыли ушли и носогубка», «Другая совсем», «Вроде самодостаточная женщина, а все кому-то что-то доказывает...», «Красиво, но на Яну не похожа!», «Яна ,а слабо эти же фото, но без фотошопа поставить?», «На последнем фото вы естественная. И это вы. На всех остальных - другая женщина. Оставайтесь собой!», «Что стало с Яной. Совсем другая какая-то. Но все равно очень хорошенькая», - высказали свое мнение фолловеры.
Ранее Яна поделилась фотографией с сыном, и поклонники вновь сошлись во мнении, что знаменитости не стоит использовать фильтры или специальные редакторы – она сама по себе очень эффектная женщина и в естественном виде выглядит намного лучше. «Вы похожи на Ирину Салтыкову», «Красивая, только какая-то другая совсем», «Это лицо другого человека», «Долой фотошоп», «Яну не узнала. На этом фото она похожа на Ирину Салтыкову», «Яна, перебор с фотошопом! Мы тебя любим естественной, хватит выкладывать другого человека», «Это кто рядом с Сашей?», «Яна вы и без фотошопа хороши, зачем вам это?», «Внешность очень изменилась! Если бы не сын и не название вашего аккаунта, не поняла бы, что это вы».
Фото: Instagram/ @rudkovskayaofficial
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