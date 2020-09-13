Рудковскую с «новым» лицом перестали узнавать поклонники: «Другая женщина»

«Яна, ну нельзя же так себя фотошопить. Это же не вы. Лицо другой женщины. Когда у женщины нет проблем с принятием себя, она не будет себя выставлять молодящейся Барби. Посмотрите на Шарлиз Терон, на Монику Беллуччи, - как они красивы во всех своих возрастных проявлениях», «Низ лица изменился, брыли ушли и носогубка», «Другая совсем», «Вроде самодостаточная женщина, а все кому-то что-то доказывает...», «Красиво, но на Яну не похожа!», «Яна ,а слабо эти же фото, но без фотошопа поставить?», «На последнем фото вы естественная. И это вы. На всех остальных - другая женщина. Оставайтесь собой!», «Что стало с Яной. Совсем другая какая-то. Но все равно очень хорошенькая», - высказали свое мнение фолловеры.