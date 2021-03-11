Крыгина и Долматова померились прозрачными блузками на вечеринке, а Рудковская выгуляла цветочное платье в пол

Певица и актриса Муся Тотибадзе исполнила для гостей несколько композиций и была в розовом корсете, юбке со вставками и черных ботфортах. Елена Крыгина выбрала для вечера блузку с жемчужинами.

Напомним, в шоу участвуют люди, чей вес достиг 150 килограммов и более, а похудение — вопрос жизни. Герои «Битвы за тело» готовы кардинально измениться и сбросить 50, 80 и даже 100 килограммов ради собственного здоровья. Участников проекта ждет год серьезной работы над собой. Сражаться придется не только с лишним весом, но и с вредными привычками, зависимостью от еды и образом жизни. Похудение будет происходить под пристальным вниманием команды проекта: врачей, диетологов, фитнес-тренеров.