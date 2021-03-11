Крыгина и Долматова померились прозрачными блузками на вечеринке, а Рудковская выгуляла цветочное платье в пол
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Айза Долматова, Яна Рудковская, Ида Галич, Зара. Кроме того, на вечеринку пришли Муся Тотибадзе, Наташа Максимова, Елена Крыгина. Были там и такие звезды, как Владислав Лисовец, Денис Симачев, Артем Королев. Звездой закрытой вечеринки стала Наталья Давыдова, которая будет вести реалити-шоу.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Айза Долматова выбрала для выхода в свет образ total black. Она появилась на вечере в полупрозрачном топе, кожаных шортах и жакете с мужского плеча. Образ девушка дополнила сумкой Chanel. Наряд гармонично сочетался с локонами и вечерним макияжем.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ида Галич выбрала для презентации шоу бежевый брючный костюм из кожи. Акцент был сделан на талии. Образ дополнила прямая укладка.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Не пропустила вечеринку и Яна Рудковская. Продюсер предпочла пышное цветочное платье длины макси. В руках она держала розовую сумку Dior.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица и актриса Муся Тотибадзе исполнила для гостей несколько композиций и была в розовом корсете, юбке со вставками и черных ботфортах. Елена Крыгина выбрала для вечера блузку с жемчужинами.
Напомним, в шоу участвуют люди, чей вес достиг 150 килограммов и более, а похудение — вопрос жизни. Герои «Битвы за тело» готовы кардинально измениться и сбросить 50, 80 и даже 100 килограммов ради собственного здоровья. Участников проекта ждет год серьезной работы над собой. Сражаться придется не только с лишним весом, но и с вредными привычками, зависимостью от еды и образом жизни. Похудение будет происходить под пристальным вниманием команды проекта: врачей, диетологов, фитнес-тренеров.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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