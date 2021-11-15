Яна Рудковская раскрыла причину, по которой Дима Билан до сих пор не женат

39-летний российский певец Дима Билан за всю жизнь так ни разу и не связал себя узами брака, несмотря на немалое количество любовных романов. Исполнитель хита «Невозможное возможно» состоял в длительных отношениях с дочерью Владимира Винокура Анастасией и телеведущей Еленой Кулецкой.

На данный момент появились слухи о том, что победитель «Евровидения-2008» находится в романтических отношениях со своей помощницей Аленой Усачевой, девушка занимается ведением Instagram-аккаунта певца.

«Знаю, что Алена находится рядом с Димой круглые сутки, что она хорошая девочка, преданная. А что он там с ней делает — меня это абсолютно не интересует», — комментирует их взаимоотношения Яна Рудковская в разговоре с порталом «Экспресс-газета».

Как убеждена супруга Евгения Плющенко, Билану не стоит торопиться идти под венец, ведь это может оказать большое влияние на его популярность и финансовое состояние

«И с женитьбой я его не тороплю. Мне кажется, чем позже это произойдет, тем лучше. Как только артисты обрастают семьей, у поклонников к ним пропадает интерес. И вообще, Диме ни к чему жениться. Потому что его разведут на бабло. А бабла Дима много зарабатывает. Пусть пока просто так гуляет! Он у нас остался последний романтик», — заявляет она.