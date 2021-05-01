Рудковская и Волочкова на пляже, Бузова и Валерия на работе: как звезды отмечают первое мая
Фото: @valeriya/Instagram
Сегодня начались официальные майские выходные, которые продляться до 10 мая. Многие звезды на длинные каникулы решили сделать себе отпуск и уехать отмечать в жаркие страны.
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Певица Натали решила посвятить праздник Весны и Труда искусству и отправилась в Большой театр на балет.
"С праздником! Первомай должен пробуждать радость в душе. В преддверии Великой Победы эта радость усиливается. Желаю всем здоровья и хорошего настроения!" – поздравил своих подписчиков юморист Евгений Петросян.
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А Любовь Толкалина проводит выходные на природе и делится с поклонниками весенними фотографиями.
Фото: @valeriya/Instagram, @petrosyanevgeny/Instagram, @tolkalinaliuba/Instagram, @yuliasavicheva/Instagram, @natali_star74/Instagram, @buzova86/Instagram, @volochkova_art/Instagram, @elenapegas/Instagram, @a030aa/Instagram, @rudkovskayaofficial/Instagram, @fkirkorov/Instagram, @maxgalkinru/Instagram
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