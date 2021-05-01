Рудковская и Волочкова на пляже, Бузова и Валерия на работе: как звезды отмечают первое мая

"С праздником! Первомай должен пробуждать радость в душе. В преддверии Великой Победы эта радость усиливается. Желаю всем здоровья и хорошего настроения!" – поздравил своих подписчиков юморист Евгений Петросян.

Певица Юлия Савичева в честь праздника порадовала поклонников селфи и запустила флешмоб. Звезда попросила фолловеров выложить фото того, как они проводят сегодняшний день.