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Рудковская и Собчак представили новое реалити-шоу «ЯнаСупер»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба

Телеканал «Супер» провел презентацию реалити-шоу «ЯнаСупер», премьера которого состоится в эфире уже 9 ноября. Проект гостям представили главная героиня реалити Яна Рудковская и генеральный продюсер телеканала Ксения Собчак.

Гости изысканного завтрака смогли не только посмотреть первую серию проекта, но и сами стали его участниками: съемки реалити не прекращались даже во время презентации. Как и последние месяцы, камеры телеканала «Супер» продолжают сопровождать Рудковскую везде, от светских раутов до домашних обедов.

«Мне удивительно, что в России до сих пор никто не сделал подобного шоу. Я для себя это объясняю тем, что люди у нас скованные, менее самоироничные, не готовы выглядеть смешно, нелепо или грустно. Я благодарна Яне, как минимум, за то, что она отважилась пойти по этому пути. У нас снято уже много материала, и я могу честно сказать, что с каждой серией проект нравится мне все больше. Мне кажется, этот формат точно должен быть востребован», - прокомментировала Собчак.

Фото: Пресс-служба

Шоу «ЯнаСупер» расскажет обо всех аспектах жизни успешного продюсера и станет пропуском в ту часть жизни богатых и знаменитых, которая, как правило, надежно скрыта от посторонних глаз. В первой же серии видно, как непросто Рудковской совмещать работу и семью, которая, помимо прочего, не всегда поддерживает идеи Яны. На пресс-конференции Рудковская призналась, что изначально Евгений Плющенко был против участия их семьи в реалити-шоу.

«Как и в каждой семье, мы с Женей проходим разные этапы. Но мы настолько любим друг друга, что нам удается преодолевать все кризисы. В какой-то момент реалити нас поссорило, но, в конечном итоге, очень сблизило. И я надеюсь, благодаря проекту осуществится наша заветная мечта, - прокомментировала Яна. - Каждая серия - это действительно новая страничка нашей жизни, в ней нет сценария, это настоящая реальность. Я понимаю, что после выхода первой же серии будут негативные комментарии, понимаю, на что иду. Но я нормально отношусь к критике, я не хочу нравится всем. Это глупо и это нереально. Мне главное, чтобы из этого реалити каждая женщина поняла что-то для себя, может, как-то раскрепостилась в жизни, поверила в себя, в свои силы. А если оно поможет посмотреть на меня другими глазами, то я буду только этому рада».

После показа стало понятно, реалити «ЯнаСупер» не оставит равнодушными ни поклонников Яны Рудковской, ни ее критиков. Проект будет выходить в эфире телеканала «Супер» с 9 ноября, по субботам, в 17:00.

Фото: пресс-служба / Николай Зверков

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