Рудковская и Собчак представили новое реалити-шоу «ЯнаСупер»

Шоу «ЯнаСупер» расскажет обо всех аспектах жизни успешного продюсера и станет пропуском в ту часть жизни богатых и знаменитых, которая, как правило, надежно скрыта от посторонних глаз. В первой же серии видно, как непросто Рудковской совмещать работу и семью, которая, помимо прочего, не всегда поддерживает идеи Яны. На пресс-конференции Рудковская призналась, что изначально Евгений Плющенко был против участия их семьи в реалити-шоу.

«Как и в каждой семье, мы с Женей проходим разные этапы. Но мы настолько любим друг друга, что нам удается преодолевать все кризисы. В какой-то момент реалити нас поссорило, но, в конечном итоге, очень сблизило. И я надеюсь, благодаря проекту осуществится наша заветная мечта, - прокомментировала Яна. - Каждая серия - это действительно новая страничка нашей жизни, в ней нет сценария, это настоящая реальность. Я понимаю, что после выхода первой же серии будут негативные комментарии, понимаю, на что иду. Но я нормально отношусь к критике, я не хочу нравится всем. Это глупо и это нереально. Мне главное, чтобы из этого реалити каждая женщина поняла что-то для себя, может, как-то раскрепостилась в жизни, поверила в себя, в свои силы. А если оно поможет посмотреть на меня другими глазами, то я буду только этому рада».

После показа стало понятно, реалити «ЯнаСупер» не оставит равнодушными ни поклонников Яны Рудковской, ни ее критиков. Проект будет выходить в эфире телеканала «Супер» с 9 ноября, по субботам, в 17:00.