Рудковская была права? Очередной ученик Тутберидзе перешел в команду Плющенко

По той причине, что «Ангелы Плющенко» — семейный бизнес, участие в котором принимает не только Евгений, но и его супруга Яна, то значит и конфликты, связанные с ней, тоже общие. Именно поэтому свое слово в скандал между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе взяла и Яна Рудковская. «Но я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. У нее суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре», — заявляла она во время разговора с порталом «Спорт-Экспресс».

Конфликт начал набирать обороты после того, как ученики академии Тутберидзе один за другим начали покидать ее команду, делая выбор в пользу Плющенко. Так, очередным из них стал 17-летний Евгений Рухин. Свое решение он принял во время одного из турниров, на котором занял низкую позицию в рейтинге. Об этом также сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Однако, не всегда те, кто покидает Тутберидзе и вступают в команду Плющенко, остаются там навсегда. Александра Трусова и Алена Косторная, из-за перехода который между тренерами и начался конфликт, спустя время вернулись к Этери.