Рубашка, шорты и кеды: Меган Маркл выбрала стильный аутфит для первого выхода после переезда в США
Фото: East News
В преддверии нового учебного года принц Гарри и Меган Маркл, не так давно переехавшие в США, приняли участие в благотворительной акции организации Baby2Baby. Вместе с другими волонтерами герцог и герцогиня Сассекские раздавали школьные принадлежности детям из бедных семей Лос-Анджелеса. Для своего первого официального постпереездного выхода Меган Маркл выбрала свободную шелковую белую рубашку в полоску, шорты-сафари цвета хаки и белые кеды. Белая маска в узкую синюю полоску от бренда Royal Jelly дополнила стильный образ герцогини.
Фото: East News
Напомним, в начале 2020 года принц Гарри и его супруга заявили о намерении сложить полномочия членов королевской семьи: «Мы намерены отказаться от королевских привилегий и работать, чтобы быть финансово независимыми, при этом продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву». Официальный «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, состоялся 18 января, когда Елизавета II подписала заявление о лишении пары титулов. После этого супруги улетели в Канаду, а в марте, незадолго до закрытия границ из-за коронавируса, переехали в США.
Фото:Global Look Press, East News
Видео: YouTube
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