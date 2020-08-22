Рубашка, шорты и кеды: Меган Маркл выбрала стильный аутфит для первого выхода после переезда в США

Напомним, в начале 2020 года принц Гарри и его супруга заявили о намерении сложить полномочия членов королевской семьи: «Мы намерены отказаться от королевских привилегий и работать, чтобы быть финансово независимыми, при этом продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву». Официальный «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, состоялся 18 января, когда Елизавета II подписала заявление о лишении пары титулов. После этого супруги улетели в Канаду, а в марте, незадолго до закрытия границ из-за коронавируса, переехали в США.