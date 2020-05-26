Рубашка на купальник, «свободная» прическа и лицо без грима: Ирина Безрукова восхитила Сеть пляжным образом

«На шоу "Последний герой", по условиям контракта, можно было привезти с собой только небольшой рюкзачок. Но из длинного списка нужных, на мой взгляд, вещей, в итоге мне разрешили взять только зеркальце», — рассказала Ирина Безрукова и поинтересовалась, какие три вещи взяли бы с собой ее подписчики.

«Ирина, восхищаюсь вами, вашей красотой и искренностью, будьте счастливы», «Красивая», «Прекрасно выглядите!», — получила Ирина комплименты.

А какие три вещи, без которых вам никак, вы взяли бы на необитаемый остров? Напишите в комментариях.