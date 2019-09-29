Розовый плащ и черный бант: Игорь Николаев показал редкое архивное видео с Аллой Пугачевой

Ни для кого не секрет, что многие бессмертные хиты Аллы Пугачевой созданы Игорем Николаевым. Одной из таких песен является «Прости, поверь», фрагментом видеоклипа на которую поделился ее автор. ««ПРОСТИ, ПОВЕРЬ»(музыка и стихи #игорьниколаев , исп. #аллапугачева ),1986) Никогда прежде не видел эту съёмку! Очень трогательно!» — подписал Игорь публикацию. В ролике Алла Борисовна гуляет по городу в стильном розовом плаще, а ее голову украшает черная повязка с бантом.
«Какая красивая Алла Борисовна и конечно песня! Гениальные люди, гениальное творчество!!!» — написала супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
«Ностальгия👏👏👏❤️», — констатировала Лолита Милявская.
«Браво , Маэстро 👏🏻👏🏻❤️», — восхищается Марина Газманова.
«Какая красивая песня!!! 👍👍👍» — отметила Ида Достман.
А вам нравится такой образ Аллы Пугачевой?
Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!