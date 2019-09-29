Розовый плащ и черный бант: Игорь Николаев показал редкое архивное видео с Аллой Пугачевой

Ни для кого не секрет, что многие бессмертные хиты Аллы Пугачевой созданы Игорем Николаевым. Одной из таких песен является «Прости, поверь», фрагментом видеоклипа на которую поделился ее автор. ««ПРОСТИ, ПОВЕРЬ»(музыка и стихи #игорьниколаев , исп. #аллапугачева ),1986) Никогда прежде не видел эту съёмку! Очень трогательно!» — подписал Игорь публикацию. В ролике Алла Борисовна гуляет по городу в стильном розовом плаще, а ее голову украшает черная повязка с бантом.