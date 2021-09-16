Розовые волосы и яркие аксессуары: 86-летняя Алиса Фрейндлих примерила молодежный образ

Алиса Бруновна выглядела великолепно, дополнив бежевые брюки и рубашку яркими аксессуарами из натуральных камней — бирюзовыми серьгами, браслетами и несколькими украшениями на шее. А ярко-розовый шарф, кокетливо накинутый сверху, отлично оттенил новый смелый цвет волос артистки — Алиса Бруновна покрасилась в розовый, что очень ее освежило и придало изюминки. С новой прической звезда советского кинематографа выглядит гораздо моложе своего возраста.

«С великой Алисой Бруновной Фрейндлих. После спектакля "Волнение"», — подписал снимок в социальной сети Вячеслав Манучаров. А его фолловеры поддержали слова ведущего: «Прекрасная и неповторимая», «Легенда», «Этой женщиной можно только восхищаться», — отметили они.