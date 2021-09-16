Розовые волосы и яркие аксессуары: 86-летняя Алиса Фрейндлих примерила молодежный образ
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Фото: Личный Instagram @manucharov
Любимая миллионами «мымра» из «Служебного романа» в жизни очень красивая и харизматичная женщина. А главное — невероятно талантливая актриса. Убедиться в этом довелось столичным театралам в рамках гастролей петербургской труппы БДТ имени Товстоногова. Гостем спектакля стал и Вячеслав Манучаров, которому посчастливилось сделать с артисткой совместную фотографию в гримерной.
Алиса Бруновна выглядела великолепно, дополнив бежевые брюки и рубашку яркими аксессуарами из натуральных камней — бирюзовыми серьгами, браслетами и несколькими украшениями на шее. А ярко-розовый шарф, кокетливо накинутый сверху, отлично оттенил новый смелый цвет волос артистки — Алиса Бруновна покрасилась в розовый, что очень ее освежило и придало изюминки. С новой прической звезда советского кинематографа выглядит гораздо моложе своего возраста.
«С великой Алисой Бруновной Фрейндлих. После спектакля "Волнение"», — подписал снимок в социальной сети Вячеслав Манучаров. А его фолловеры поддержали слова ведущего: «Прекрасная и неповторимая», «Легенда», «Этой женщиной можно только восхищаться», — отметили они.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram