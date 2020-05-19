Розовые шляпа и курточка, «платье» в сетку: Александра Панайотова раскритиковали за нелепый наряд

Большинство подписчиков артиста его образ удивил и даже рассмешил. «Ахаха, розовый мушкетер», «Как певец прекрасный, розовая шляпа вообще лишняя», «Это что за чудо в розовом?», «Классная шляпа и курточка», «Мушкетер в платье и шляпке», «Много розового...», «А что за платье в сетку?», «Эффектная туника... », «Образ не очень, если честно», «Странный вид», «Вот так мушкетер», «Туника в стиле Леонтьева и розовая шляпа — это сильно», — прокомментировали они.