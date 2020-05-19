Розовые шляпа и курточка, «платье» в сетку: Александра Панайотова раскритиковали за нелепый наряд
Фото: Instagram
На своей странице в Instagram Александр Панайотов опубликовал фото, на котором позирует в розовой широкополой шляпе, короткой розовой джинсовке и длинной, похожей на платье тунике в сетку. «Судьбе не раз шепнём...», — подписал снимок певец, процитировав знаменитую песню трех мушкетеров.
Фото: Instagram
Большинство подписчиков артиста его образ удивил и даже рассмешил. «Ахаха, розовый мушкетер», «Как певец прекрасный, розовая шляпа вообще лишняя», «Это что за чудо в розовом?», «Классная шляпа и курточка», «Мушкетер в платье и шляпке», «Много розового...», «А что за платье в сетку?», «Эффектная туника... », «Образ не очень, если честно», «Странный вид», «Вот так мушкетер», «Туника в стиле Леонтьева и розовая шляпа — это сильно», — прокомментировали они.
Фото: Instagram
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