Розовые шары, сюрприз и объятия: Самойлова и Джиган трогательно поздравили дочь с днем рождения
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Оксана Самойлова опубликовала в Instagram фотографии, на которых показала, как она и Джиган поздравили старшую дочь с 9-летим. «Любовь моя, моя старшая доченька. Для меня этот праздник самый важный и замечательный, ведь ты мой первенец и мой учитель. Я всегда буду помнить, как впервые взяла тебя на руки, как расцеловала твои маленькие ручки и ножки, как я первый раз стала мамой 9 лет назад. Пусть наша с папой любовь и вера в тебя помогает тебе преодолевать любые страхи, мы всегда тебе поможем, всегда выслушаем и поддержим. Ты знаешь, мы с тобой лучшие друзья. И знай, я счастлива быть твоей мамой и каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне тебя. Бесконечно люблю!!! С днем рождения, будь счастлива, моя девочка», — написала она.
«С днем рождения, моя доченька! Мы тебя очень любим! Ариеле сегодня 9 лет!» — поздравил именинницу Джиган. Ранее Оксана Самойлова рассказала о том, как они планируют отметить день рождения старшей дочери: «Я готовлюсь как никогда. 9 лет, представляете? 9 блин лет! Это же уже так много. Я просто не понимаю, как так быстро идет время. Ариела становится взрослой, и мне немного страшно. C маленькими детьми я как рыба в воде, а с Ари всегда все в первый раз. Она мой учитель в профессии мама.Вечеринка планируется какого-то невиданного масштаба, потому что все наши друзья благодаря карантину сейчас в Москве и все они придут к нам домой. Я уже заранее готовлю Лею и Майю к предстоящему им стрессу под названием «др сестры», вы же знаете, в каком ужасе они всегда прибывают в момент вручения и распаковки подарков. Но, чувствую, никакие уговоры и разговоры не помогут им спокойно пережить этот страшнейший момент года. Раньше только Лея сходила сума от вселенской несправедливости, а в этом году все, Майя тоже в команде».
Напомним, всего у пары четверо детей: 9-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.
Фото: Instagram
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