Розовые шары, сюрприз и объятия: Самойлова и Джиган трогательно поздравили дочь с днем рождения

«С днем рождения, моя доченька! Мы тебя очень любим! Ариеле сегодня 9 лет!» — поздравил именинницу Джиган. Ранее Оксана Самойлова рассказала о том, как они планируют отметить день рождения старшей дочери: «Я готовлюсь как никогда. 9 лет, представляете? 9 блин лет! Это же уже так много. Я просто не понимаю, как так быстро идет время. Ариела становится взрослой, и мне немного страшно. C маленькими детьми я как рыба в воде, а с Ари всегда все в первый раз. Она мой учитель в профессии мама.Вечеринка планируется какого-то невиданного масштаба, потому что все наши друзья благодаря карантину сейчас в Москве и все они придут к нам домой. Я уже заранее готовлю Лею и Майю к предстоящему им стрессу под названием «др сестры», вы же знаете, в каком ужасе они всегда прибывают в момент вручения и распаковки подарков. Но, чувствую, никакие уговоры и разговоры не помогут им спокойно пережить этот страшнейший момент года. Раньше только Лея сходила сума от вселенской несправедливости, а в этом году все, Майя тоже в команде».

Напомним, всего у пары четверо детей: 9-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.