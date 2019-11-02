Розовое каре и топ из сетки: 48-летняя Кристина Орбакайте показала свой образ на Хэллоуин
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Клавдии Земцовой
В ночь с 30 на 31 октября по всему миру отмечался Хэллоуин. Несмотря на то, что в нашей стране многие спорят, стоит отмечать «чужой» праздник или нет, находятся и те, кто с удовольствием примеряет «страшные» костюмы и устраивает вечеринки в честь Хэллоуина. Семья Кристины Орбакайте не стала исключением и отметила День всех святых. Для праздника певица выбрала смелый наряд — черно-розовое платье с верхом из крупной сетки, под которое был надет черный топ. Розовый парик-каре, макияж в тон и пушистые крылышки дополнили яркий образ 48-летней артистки.
Днем ранее Кристина показывала свой макияж для Хэллоуина крупным планом – пользователи Сети восхитились сходством артистки с мамой, Аллой Пугачевой.
«Самая лучшая версия АБ)))», «Второе фото-копия мамы)», «Алкина дочка! Копия😂 Неужели так бывает!», «Вылитая Алла», «Вау, неожиданно. Ну очень идёт», «На втором фото, очень, очень похожа на маму!!!», «Кристина как же вы похожи на свою маму😍👍», «Очень похожа на маму😍👌», – написали поклонники.
А вам нравится этот образ Кристины Орбакайте?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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