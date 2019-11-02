Розовое каре и топ из сетки: 48-летняя Кристина Орбакайте показала свой образ на Хэллоуин

«Самая лучшая версия АБ)))», «Второе фото-копия мамы)», «Алкина дочка! Копия😂 Неужели так бывает!», «Вылитая Алла», «Вау, неожиданно. Ну очень идёт», «На втором фото, очень, очень похожа на маму!!!», «Кристина как же вы похожи на свою маму😍👍», «Очень похожа на маму😍👌», – написали поклонники.

А вам нравится этот образ Кристины Орбакайте?