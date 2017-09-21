Анастасия Волочкова с завидным постоянством удивляет подписчиков смелыми заявлениями, фирменными шпагатами и странными нарядами.

Однако, если обычно балерина получает лишь негативную критику, то сегодня звезду буквално осыпали комплиментами. В своем блоге Волочкова опубликовала новое фото, сделанное во время съемок шоу «Короли фанеры». На снимке Анастасия предстала в образе американской поп-дивы Мадонны, продемонстрировав пышный бюст и бесконечные ноги в розовом боди с корсетом.

«Шоу "Короли фанеры" стартовало на Первом канале! Уже в эту субботу в День рождения моей Ариадны смотрите мой образ моего же кумира Мадонны в моем исполнении. Это было очень ответственно! Мне важно ваше мнение. Посмотрите... Я ПОХОЖА?!», - спросила балерина.

Многие из поклонников отметили, что Волочковой удалось перевоплотиться в Мадонну, а вот другие нашли явное сходство с другой западной певицей Бритни Спирс. Так или иначе, по словам пользователей Сети, этот образ ей очень идет: «Красивая какая», «Похожа на Мадонну», «Достаточно похожа!», «На Бритни Спирс похожа», «Настя, вы просто обязаны выглядеть так каждый день», «Настюша, с вами никто не сравнится!».

Фото: instagram.com