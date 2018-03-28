Рози Хантингтон-Уайтли резко высказалась о детях-моделях

В июне прошлого года Рози Хантингтон-Уайтли стала мамой, и у журналистов появилась новая тема для бесед с моделью. «Материнство полностью меняет жизнь», — считает она. В свежем номере арабского Harper's Bazaar молодая мама высказалась о воспитании детей и собственном детстве.

30-летняя Рози планирует воспитать сына Джека джентльменом, который будет уважать права женщин. И девочки, и мальчики должны воспитываться с одинаковыми ценностями.

О собственном детстве модель вспоминает с ностальгией. «Сейчас все фотографируются, и мне смешно видеть десятилетнюю девочку, умеющую позировать», — сообщила она.

Модельная карьера Рози началась, когда ей было 16. Она призналась, что на ее пути были связанные с мужчинами «некомфортные ситуации, в которых она чувствовала незащищенной».

Фото: globallookpress