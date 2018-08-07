Рози Хантингтон-Уайтли поделилась трогательными семейными снимками с Джейсоном Стэтхэмом и годовалым сыном

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли не так часто радует поклонников фотографиями с сыном или с его отцом Джейсоном Стэтхэмом. Но на днях красавица все же сделала исключение, выложив сразу три красивых снимка, на которых Рози и Джейсон позируют фотографу, а их сынишка Джек бежит к родителям.
«Премьера папиного фильма. Так горжусь тобой!» — подписала модель кадры.
Напомним, Стэтхэм и Хантингтон-Уайтли помолвлены уже почти три года, но пока не спешат под венец. Рози родила любимому первенца в конце июня прошлого года.
Фильм «Мег: Монстр глубины» с участием Джейсона Стэтхэма выходит на российские экраны уже 9 августа. Купить билеты можно здесь.
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / WB Russia