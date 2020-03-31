«Рожу троих или четверых детей для себя»: Рианна собралась стать матерью-одиночкой

В интервью Рианна рассказала, что в ближайшие десять лет планирует стать матерью, обзавестись семьей, и для этого... ей вовсе не нужен мужчина. «Хочу троих или четверых детей. Рожу ли я их сама для себя? Да! Я чувствую, что общество хочет, чтобы я говорила себе: ''О, ты неправильно поступаешь...'' Оно преуменьшает тебя как мать, если у твоих детей нет отца. Но единственное, что действительно важно, — это счастливые и здоровые отношения между родителем и ребенком. Единственное, что может по-настоящему воспитать ребенка, — это любовь» — заявила певица. Она не исключает, что встретит того самого мужчину, с которым захочет вместе растить детей, но если этого не случится, отчаиваться и отказываться от материнства не собирается.

Напомним, в начале года стало известно, что Рианна рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. Роман певицы и наследника дилерской компании Toyota с состоянием в 2,2 млрд долларов продлился три года. Певица не афишировала отношения, но признавалась, что чувствует себя невероятно счастливой. В октябре минувшего года в беседе с журналистом издания Vogue Рианна рассказала, что безумно влюблена в Джамиля, но не строит планов на дальнейшую жизнь: «Да, я в отношениях, и уже давно. Все идет очень хорошо, так что я счастлива. Я, несомненно, хочу детей. Но я не знаю планов Всевышнего». В том же интервью певица рассказала, что создала бы свое свадебное платье совместно с Джоном Гальяно.