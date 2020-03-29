Рождество не по плану и возвращение фаворитки : что случилось в новой серии «Холостяка»

По возвращении холостяк приготовил для девушек сюрприз —внеплановую рождественскую вечеринку. Под елочкой Санта Криворотов зачитал потенциальным невестам письмо для своей будущей дочери, которую назовет Джиа. Участницы уверены, что стоматолог станет прекрасным отцом. Окончание внепланового рождества преподнесло сюрприз — Антон «украл» Сашу Зотову на свидание. Пара прокатилась на байке по ночному Лиссабону, а после устроила обнимашки с магнолией. Как призналась Александра, для нее стало удивительным то, что Антон знал о ее любви к этому дереву, хотя она об этом не рассказывала. Первая роза на церемонии предназначалась Полине Гренц. Вопреки своему заявлению, актриса приняла цветок и отметила, что хочет попробовать влюбиться. На этой неделе проект покинула Карина Фомбо, однако участников ждал еще один сюрприз. На церемонии появилась Барбара Пино и заявила, что готова снова бороться за сердце Антона: «Мои чувства к тебе сильнее, чем я думала».

Возвращение фаворитки не очень обрадовало остальных участниц, а продолжение истории узнаем через неделю, 5 апреля, в 20:30 на телеканале ТНТ.