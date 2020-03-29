Рождество не по плану и возвращение фаворитки : что случилось в новой серии «Холостяка»
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Фото: Пресс-служба
Страсти, разгорающиеся в седьмом сезоне шоу «Холостяк», не уступают мексиканским. Спонтанный поступок Антона Криворотова, которым завершился четвертый выпуск проекта, немало удивил и разочаровал оставшихся в шоу участниц. Антон отправился на Мадейру на тайное свидание с Барбарой Пино. Кубинская красотка призналась, что не любит откровенничать о своей жизни, однако смогла рассказать потенциальному возлюбленному о своем непростом детстве, травмах, нанесенных бабушкой, и жизни в интернате. Свидание в горах на Мадейре помогло Антону и Барбаре получше узнать друг другу. И, несмотря на то, что Пино решила покинуть проект, холостяк вручил ей розу.
Пока Антон проводил время с кубинкой, на вилле назревала буря. Оставшиеся девушки не понимали, почему он так с ними поступил и как себя вести дальше. Более того, Полина Гренц твердо заявила о своем желании покинуть шоу: «Я уверена в своем решении на 300%. Я не вижу смысла дальше продолжать».
По возвращении холостяк приготовил для девушек сюрприз —внеплановую рождественскую вечеринку. Под елочкой Санта Криворотов зачитал потенциальным невестам письмо для своей будущей дочери, которую назовет Джиа. Участницы уверены, что стоматолог станет прекрасным отцом. Окончание внепланового рождества преподнесло сюрприз — Антон «украл» Сашу Зотову на свидание. Пара прокатилась на байке по ночному Лиссабону, а после устроила обнимашки с магнолией. Как призналась Александра, для нее стало удивительным то, что Антон знал о ее любви к этому дереву, хотя она об этом не рассказывала. Первая роза на церемонии предназначалась Полине Гренц. Вопреки своему заявлению, актриса приняла цветок и отметила, что хочет попробовать влюбиться. На этой неделе проект покинула Карина Фомбо, однако участников ждал еще один сюрприз. На церемонии появилась Барбара Пино и заявила, что готова снова бороться за сердце Антона: «Мои чувства к тебе сильнее, чем я думала».
Возвращение фаворитки не очень обрадовало остальных участниц, а продолжение истории узнаем через неделю, 5 апреля, в 20:30 на телеканале ТНТ.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: ТНТ
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