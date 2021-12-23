Рождественское чудо: Меган Маркл и принц Гарри впервые показали дочь и подросшего сына

Рождественское чудо ощутить на себе смогли все поклонники четы герцога и герцогини Сассекских. Им наконец довелось увидеть маленькую принцессу Лилибет. Родители ни разу не показывали фотографии девочки с момента ее рождения.

На открытке также присутствует и сын Гарри и Меган — 3-летний Арчи. Сильно подросший мальчик своими огненно-рыжими волосами становится похожим на своего отца.

Публиковать рождественские открытки стало давней традицией членов королевской семьи. Ежегодно в преддверии праздника в открытом доступе публикуются уникальные снимки с пожеланиями.