Рождественское чудо: Меган Маркл и принц Гарри впервые показали дочь и подросшего сына
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Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com
Рождественское чудо ощутить на себе смогли все поклонники четы герцога и герцогини Сассекских. Им наконец довелось увидеть маленькую принцессу Лилибет. Родители ни разу не показывали фотографии девочки с момента ее рождения.
На открытке также присутствует и сын Гарри и Меган — 3-летний Арчи. Сильно подросший мальчик своими огненно-рыжими волосами становится похожим на своего отца.
Публиковать рождественские открытки стало давней традицией членов королевской семьи. Ежегодно в преддверии праздника в открытом доступе публикуются уникальные снимки с пожеланиями.
Без обращения к жителям Англии герцоги не обошлись и на этот раз. Заострив внимание на важных для всего общества проблемах, они пообещали внести пожертвования организациям, которые специализируются на защите детей.
В конце своей открытки семейство оставило наилучшие пожелания и поздравило всех с наступающим Рождеством: «Желаем вам счастливых праздничных дней и процветающего Нового года, от нашей семьи к вашей! Как всегда, Гарри, Меган, Арчи и Лили».
Фото: Global Look press