Костенко, Макеева и другие звезды, которых судят за личное счастье
Анастасия Костенко наслаждается беременностью – она ждет третьего малыша, и после двоих дочерей это будет мальчик.
Однако в интересном положении ей приходится постоянно отбиваться от хейтеров, которые упрекают ее в меркантильности. По мнению многих, девушка забеременела ради того, чтобы удержать мужа, подарив ему сына, или ради льгот.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kostenko.94
«Многие ещё гадают, зачем нам ещё один ребенок. Удивительно, правда?
Популярные предположения:
чтобы получать льготы, освободиться от налогов. Хотя сейчас необязательно родить 3х детей. Все больше и больше появляется много приятных функций для семей и с двумя детками. Вот-вот уже выйдет приказ властей освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми.
«Рожает до мальчика»-это просто. Ещё в 2017 году мы давали интервью и громко заявляли, что хотим много детей. Дима даже озвучил количество-4 совместных.
«чтобы удержать мужика». Это даже комментировать стремно. Но скажу одно: ведь реально, в основном все, кто так считает, с таким мышлением и живут. Кстати, знаю случай, когда глубоко верующий мужчина от жены и 7 детей ушёл.», – ответила им Анастасия.
Костенко не единственная, кого травят за отношения или любовь. Анастасия Макеева, которая вышла замуж за мужчину, который недавно развелся, постоянно дает комментарии, что никого не уводила, а мужчина пришел к ней сам. Но в Instagram актрисы постоянно появляются злые комментарии.
Алекса, к которой ушел фитнес-тренер от беременной танцовщицы, сама недавно родила дочку. Пока поклонники порадовались за нее, нашлись и те, кто резко осудил ее.
В романе между Ильей Прусикиным и его коллегой Софьей Таюрской, кажется, мало кто сомневался – слишком уж они яркая пара. Только вот фронтмен Little big совсем недавно был женат на Ирине Смелой. И, хотя они развелись, откровения пары, кажется, стали ударом для певицы.
А после того, как пара открыто объявила о своих отношениях, Софье начали высказывать претензии – увела мужчину из семьи. Таюрская упорно защищается, но хейт продолжается.
Похожие комментарии часто встречались и в адрес Анастасии Решетовой, бывшей возлюбленной Тимати, которую обвинили в том, что их с рэпером роман начался еще тогда, когда его связывали отношения с Аленой Шишковой. Даже теперь, когда она уже тоже стала бывшей, не все спешат ей сочувствовать.
Фото: Instagram Анастасии Костенко, Ильи Прусикина, Анастасии Макеевой, Алексы
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!