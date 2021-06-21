Костенко, Макеева и другие звезды, которых судят за личное счастье

«Многие ещё гадают, зачем нам ещё один ребенок. Удивительно, правда?

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чтобы получать льготы, освободиться от налогов. Хотя сейчас необязательно родить 3х детей. Все больше и больше появляется много приятных функций для семей и с двумя детками. Вот-вот уже выйдет приказ властей освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми.

«Рожает до мальчика»-это просто. Ещё в 2017 году мы давали интервью и громко заявляли, что хотим много детей. Дима даже озвучил количество-4 совместных.

«чтобы удержать мужика». Это даже комментировать стремно. Но скажу одно: ведь реально, в основном все, кто так считает, с таким мышлением и живут. Кстати, знаю случай, когда глубоко верующий мужчина от жены и 7 детей ушёл.», – ответила им Анастасия.