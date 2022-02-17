Роза Сябитова рассказала, почему стала свахой: «Я хотела быть богатой»

Роза Сябитова выделила свои сильные стороны: «Это умение убеждать, быть рисковым. Ну, соответственно, вижу цель — не вижу препятствий». Трезво оценив шансы, она стала штурмовать телевидение. Попав туда, она решила сделать так, чтобы ее запомнили. Надо сказать, у нее получилось.

Алена поинтересовалась, почему Сябитова до сих пор называет себя старомодным словом «сваха». По словам ведущей, она не гонится за трендами. «Я сама по себе тренд. Я подсадила страну на свою фамилию. Никак по-другому. Сваха — Сябитова, все. Так я тренд, бренд. Зачем же я буду менять на другое», — объясняет женщина. Розе нравится, что ее ассоциируют со сватовством, и ее не обижает, что кто-то считает это устаревшим.

Сваха рассказала, сколько сейчас стоят ее услуги. Оказалось, что попасть на прием к Розе не так то просто. Мало того что висит ценник в 15 тысяч рублей за час, так еще и отбор надо пройти. Звезда комментирует это так: «Я считаю, что это даже мало. Человек, прежде чем ко мне дойти, проходит интервью с моими помощниками. Мои помощники спрашивают о доходе, о том, в чем проблематика. Если, например, человек хочет за 15 тысяч просто со мной потрындеть — нет. Я могу себе позволить не болтать с кем-то, не тратить свое профессиональное время». Если Сябитова убеждается, что у клиента достаточно денег и есть серьезный запрос, то она начинает с ним работу. Перед началом сеанса сваха просит человека заполнить несколько анкет, на основе которых делает собственные выводы и решает, как будет выстраиваться индивидуальная работа.