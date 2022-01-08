Телесваха Роза Сябитова рассказала о главной проблеме России

Сябитова посмотрела статистику отношений молодых людей и заметила существенный спад в желании создавать семьи и вступать в какие-либо романтические связи до 30 лет.

«В России стремительно растет количество молодых людей, не желающих создавать не только семью, но и вступать в отношения. Если в 2009 году среди молодых людей 25-30 лет, ни разу не состоявших в отношениях, было всего 4% процента, то в 2019-м уже 18,7% (по данным агентства «Росстат-М». И среди этих «не состоявших» аж 49% ответили: «И не собираюсь!» Какая статистика была в 2021 году, не знаю, но думаю, что еще хуже», — написала главная сваха России.

Роза отметила, что дальше будет только хуже, если молодые люди станут все чаще выбирать свободу. В Советском Союзе до 30 лет люди обязательно имели семью и детей, тогда как сейчас, некоторые в этом возрасте даже ни разу не ходили на свидания.

Подписчики ведущей уверены, что молодые люди боятся ответственности и все чаще делают выбор в пользу себя и своей свободы. Нельзя отрицать и влияние родительского опыта на формирование мнения о браке и семье. Молодые люди из неблагополучных союзов чаще всего боятся вступать в отношения, видя ранее родителей, которые, например, уже не любили друг друга, но жили вместе из-за детей и тем самым были несчастны.