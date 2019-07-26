Роза Сябитова превратила ванную комнату в СПА-салон и устроила там фотосессию

«Я построила не просто дом, это получилось действительно родовое гнездо — участок со множеством построек, которые дают возможность собираться большой семьей и комфортно проводить время. Жизнь за городом сама по себе прекрасна — свежий воздух, тишина, возможность заниматься садом. Но основная цель постройки родового гнезда была — создать все условия для того, чтобы семья была крепкой, чтобы сохранялись традиции. Кроме того, я хотела показать многим семьям в России, что не надо бояться строить себе жилье, главное — все делать вместе», — рассказывала Роза ранее.