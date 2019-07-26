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Роза Сябитова превратила ванную комнату в СПА-салон и устроила там фотосессию

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Розы Сябитовой
57-летняя телесваха Роза Сябитова похвасталась роскошным решением для загородного дома.

Вот уже несколько месяцев Роза Сябитова занимается оптимизацией пространства, которое она называет «родовым гнездом». Дом за городом она построила сама, чтобы жить там с семьей — дочерью и сыном. Очередное решение — СПА-зона вместо обычной ванной комнаты — кажется весьма любопытным решением.

«Я построила СПА салон», — похвасталась телесваха под фотографиями.

«Я построила не просто дом, это получилось действительно родовое гнездо — участок со множеством построек, которые дают возможность собираться большой семьей и комфортно проводить время. Жизнь за городом сама по себе прекрасна — свежий воздух, тишина, возможность заниматься садом. Но основная цель постройки родового гнезда была — создать все условия для того, чтобы семья была крепкой, чтобы сохранялись традиции. Кроме того, я хотела показать многим семьям в России, что не надо бояться строить себе жилье, главное — все делать вместе», — рассказывала Роза ранее.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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