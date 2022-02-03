Роза Сябитова пожаловалась Елене Малышевой на феноменальные последствия COVID-19
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Фото: Instagram
Как поведала сайту «Собеседник» сама Сябитова, после болезни она прошла вакцинацию. Все прививки были проставлены, а антитела взяты под строгий контроль. Консультации насчет здоровья телесваха получала лично у Елены Малышевой.
После чекапа телесваха приняла участие в шоу «Звезды в Африке», после съемок вернулась в Москву и по приезде сделала ПЦР-тест, который показал, что уровень антител в ее организме сильно упал. Это встревожило звезду — за консультацией она вновь обратилась к Малышевой, но та посоветовала подождать немного и не принимать никаких действий прямо сейчас.
Спустя время Сябитова снова сдала анализы. Ее удивлению не было предела: показатели изменились в большую сторону в несколько раз. Откуда взялись все эти антитела? Объяснения такому феноменальному поведению организма не нашлось и у Лены Малышевой. Роза считает, что это все заслуги ее организма, и очень этому рада. Ведь специалисты выяснили, что у тела человека есть способность самостоятельно вырабатывать антитела. Такому эффекту остается только позавидовать!
Фото: Instagram