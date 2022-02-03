Роза Сябитова пожаловалась Елене Малышевой на феноменальные последствия COVID-19

Как поведала сайту «Собеседник» сама Сябитова, после болезни она прошла вакцинацию. Все прививки были проставлены, а антитела взяты под строгий контроль. Консультации насчет здоровья телесваха получала лично у Елены Малышевой.

После чекапа телесваха приняла участие в шоу «Звезды в Африке», после съемок вернулась в Москву и по приезде сделала ПЦР-тест, который показал, что уровень антител в ее организме сильно упал. Это встревожило звезду — за консультацией она вновь обратилась к Малышевой, но та посоветовала подождать немного и не принимать никаких действий прямо сейчас.