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Роза Сябитова пожаловалась Елене Малышевой на феноменальные последствия COVID-19

Статистика случаев заражения ковидом растет каждый день. Положительные результаты тестов не обходят стороной и звезд эстрады. Известная российская телесваха Роза Сябитова переболела коронавирусной инфекцией. Как и многие другие зараженные, телеведущая столкнулась с бессимптомной версией вируса. Однако, уже после выздоровления в ее организме произошли необычные изменения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Роза Сябитова в съемочном павильоне

Фото: Instagram

Как поведала сайту «Собеседник» сама Сябитова, после болезни она прошла вакцинацию. Все прививки были проставлены, а антитела взяты под строгий контроль. Консультации насчет здоровья телесваха получала лично у Елены Малышевой.

После чекапа телесваха приняла участие в шоу «Звезды в Африке», после съемок вернулась в Москву и по приезде сделала ПЦР-тест, который показал, что уровень антител в ее организме сильно упал. Это встревожило звезду — за консультацией она вновь обратилась к Малышевой, но та посоветовала подождать немного и не принимать никаких действий прямо сейчас.

Спустя время Сябитова снова сдала анализы. Ее удивлению не было предела: показатели изменились в большую сторону в несколько раз. Откуда взялись все эти антитела? Объяснения такому феноменальному поведению организма не нашлось и у Лены Малышевой. Роза считает, что это все заслуги ее организма, и очень этому рада. Ведь специалисты выяснили, что у тела человека есть способность самостоятельно вырабатывать антитела. Такому эффекту остается только позавидовать!

Фото: Instagram

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