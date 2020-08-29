Роза Сябитова попала в больницу: «Надеюсь, не COVID»

«Добрый день! Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, что это не COVID. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», — рассказала Роза в новом видео, которое появилось в сторис свахи. Телеведущая лежит на больничной койке, голос Сябитовой кажется слабым.

Недавно в своем Инстаграм Роза объявила, что съемки программы «Давай поженимся!» возобновлены и она вернулась к работе над проектом. Поклонники ждут новые выпуски шоу и желают Сябитовой скорейшего выздоровления.

Роза Сябитова прославилась благодаря программе «Давай поженимся». До участия в проекте она неоднократно появлялась в различных телешоу в качестве профессиональной свахи. Несмотря на профессию, сама Роза сейчас не состоит в браке. Она дважды была замужем. От первого супруга у Сябитовой двое детей: сын Денис и дочь Ксения. Пара развелась в 1993 году. Вторым мужем свахи стал Юрий Андреев, с которым Роза познакомилась на съемках «Давай поженимся». но брак продержался всего 3 года. Роза утверждала, что муж поднимал на нее руку. Сам экс-супруг это опровергает.