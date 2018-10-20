Роза Сябитова показала роскошный «дом мечты»

Главная телевизионная сваха Роза Сябитова собрала друзей на вечеринке в честь окончания строительства загородного дома. Стоит отметить, что строительство сопровождалось большим количеством неприятностей — потекшая канализация, пропавшие стройматериалы, сорванные рабочими сроки. Поэтому Сябитова приняла решение лично возглавить нелегкий процесс, доверив дочери Ксении вести бухгалтерию, а сына Дениса назначив разнорабочим. В итоге за полгода были построены жилой дом с кухней и террасой, гостевой дом, домашний SPA-центр и павильон для праздников на улице.

Яна Поплавская, Ангелина Вовк и многие другие звездные друзья Розы Сябитовой стали первыми гостями уютного «родового гнезда» и с удовольствием продемонстрировали в Instagram итоги грандиозного строительства.