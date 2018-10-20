Роза Сябитова показала роскошный «дом мечты»

Главная телевизионная сваха Роза Сябитова собрала друзей на вечеринке в честь окончания строительства загородного дома. Стоит отметить, что строительство сопровождалось большим количеством неприятностей — потекшая канализация, пропавшие стройматериалы, сорванные рабочими сроки. Поэтому Сябитова приняла решение лично возглавить нелегкий процесс, доверив дочери Ксении вести бухгалтерию, а сына Дениса назначив разнорабочим. В итоге за полгода были построены жилой дом с кухней и террасой, гостевой дом, домашний SPA-центр и павильон для праздников на улице.
Яна Поплавская, Ангелина Вовк и многие другие звездные друзья Розы Сябитовой стали первыми гостями уютного «родового гнезда» и с удовольствием продемонстрировали в Instagram итоги грандиозного строительства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На новоселье у Розы Сябитовой! Дом - это место, о котором мечтает каждый человек! Где тебя ждут, куда ты стремишься, где тебе хорошо. Пусть в этом доме будет очень тепло и уютно, пусть сюда приходят только хорошие люди! #янапоплавская #розасябитова #новоселье #дом #уют #семья #любовь #давайпоженимся #первыйканал
Для гостей хозяйка накрыла «богатый» стол с устрицами, икрой и шампанским.
Фото: instagram