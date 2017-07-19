Ведущая «Давай поженимся!» решила найти себе мужчину

Сегодня же Сябитова изрядно удивила своих поклонников, заявив, что находится в поисках мужчины. Об этом звезда сообщила в своем блоге, призвав потенциальных женихов отправлять контактные данные ей на почту.

Главная сваха страны помогла уже тысячи девушкам найти мужчину своей мечты. Однако своей личной жизнью ведущая похвастаться не может. Роза сама не раз говорила, что замуж идти не желает и признавалась, что для нее важнее всего забота о детях, личный комфорт и строительство «родового гнезда», которое сейчас идет в самом разгаре.

«Всю жизнь я помогала мужчинам, и выбирала таких. Сейчас, я хочу встретить того, кто готов помочь мне. Строительство дома - это испытание для нас двоих. Либо оно нас объеденит, либо станет причиной расставания, потому что в нашем возрасте важнее всего душевное единение, которое приходит через доверие. Если вы хотите разделить со мной жизнь, быт и 30 соток, отправляйте свои контактные данные на мою почту:rozaclub@mail.ru До встречи на программе "Давай поженимся" (Жених для Розы)», - написала она.

Мнения подписчиков на счет послания Розы разделились. Одни их них считают ведущую и без того сильной женщиной, способной самостоятельно справиться со всеми трудностями, другие же пожелали ей удачи в поисках того самого: «Роза, вам желаю удачи и процветания. Пусть найдется тот, с которым будет всегда комфортно и легко!!», «Роза, вам в вашем возрасте и положении никто уже не нужен, вы сами можете справиться. Тапочки пусть кто нибудь другой подносит, поверьте.», «Роза! Найми садовника. И живи спокойно.», «Удачи Вам!!! Вы заслуживаете женского счастья».

Фото: instagram.com