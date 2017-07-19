Роза Сябитова объявила о поиске мужчины, чтобы разделить с ним «жизнь, быт и 30 соток»
Главная сваха страны помогла уже тысячи девушкам найти мужчину своей мечты. Однако своей личной жизнью ведущая похвастаться не может. Роза сама не раз говорила, что замуж идти не желает и признавалась, что для нее важнее всего забота о детях, личный комфорт и строительство «родового гнезда», которое сейчас идет в самом разгаре.
Сегодня же Сябитова изрядно удивила своих поклонников, заявив, что находится в поисках мужчины. Об этом звезда сообщила в своем блоге, призвав потенциальных женихов отправлять контактные данные ей на почту.
«Всю жизнь я помогала мужчинам, и выбирала таких. Сейчас, я хочу встретить того, кто готов помочь мне. Строительство дома - это испытание для нас двоих. Либо оно нас объеденит, либо станет причиной расставания, потому что в нашем возрасте важнее всего душевное единение, которое приходит через доверие. Если вы хотите разделить со мной жизнь, быт и 30 соток, отправляйте свои контактные данные на мою почту:rozaclub@mail.ru До встречи на программе "Давай поженимся" (Жених для Розы)», - написала она.
Мнения подписчиков на счет послания Розы разделились. Одни их них считают ведущую и без того сильной женщиной, способной самостоятельно справиться со всеми трудностями, другие же пожелали ей удачи в поисках того самого: «Роза, вам желаю удачи и процветания. Пусть найдется тот, с которым будет всегда комфортно и легко!!», «Роза, вам в вашем возрасте и положении никто уже не нужен, вы сами можете справиться. Тапочки пусть кто нибудь другой подносит, поверьте.», «Роза! Найми садовника. И живи спокойно.», «Удачи Вам!!! Вы заслуживаете женского счастья».
Фото: instagram.com